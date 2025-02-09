شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا ( Arab Trade Desk For Technologies ) تطلق منصة "اربح" الإلكترونية

وتوفر منصة "اربح" بيئة رقمية متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة في استبيانات تساعد الشركات والمؤسسات على فهم توجهات الجمهور وتحسين خدماتها، إضافة إلى المسابقات التي تضفي روح التفاعل والتشويق ، حيث يعتمد الموقع على آليات واضحة وعادلة لضمان نزاهة الاختيار والفوز.
وقال المدير العام لشركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا - ليث المومني، ان موقع 'اربح' منصة فريدة من نوعها، حيث يجمع بين الترفيه والمشاركة الفعالة من خلال المسابقات والاستبيانات التفاعلية، كما وتتيح المنصة للشركات المشاركة في فرص اكثر لفهم سلوك المستهلك والجمهور وبناء الخطط والاليات اللازمة لتطوير الخدمات والمنتجات.
واكد المومني على التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية، وأن جميع الانشطة تتم وفقًا لموافقة وزارة الصناعة والتجارة، مما يعزز ثقة المستخدمين وشركائنا في المنصة."
كما وتدعو شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا جميع المهتمين إلى زيارة الموقع erba7.net للمشاركة في المسابقات والاستبيانات المتاحة، والاستفادة من الفرص المتاحة للفوز بالجوائز، بالاضافة يمكن متابعة المنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع دائم بأحدث الفعاليات والاستبيانات.
ويذكران شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا هي شركة مختصة في مجال الاعلانات الالكترونية و الرقمية و المالكة لموقع اربح الالكتروني وهو الاول من نوعه في الاردن المختص في الاستبيانات و المسابقات.
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