شركة ميناء حاويات العقبة تواصل تنفيذ مبادرة "خطوة" لتمكين المجتمعات وتحسين وتطوير التعليم في العقبة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي، عن إطلاقها وتنفيذها للسنة الخامسة على التوالي لمبادرة "خطوة"، التي تعتبر بمثابة برنامج تحول وتحسين في البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وذلك استمراراً لفعالياتها التي كانت قد انطلقت للمرة الأولى في العام 2020.

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وقد جاءت المبادرة في نسختها الحالية تجسيداً لالتزام الشركة الراسخ والمتواصل بتعزيز العملية التعليمية ودعمها لتوفير أفضل مستوى من التعليم للطلبة من أبناء المجتمع المحلي.



وفي إطار نسخة العام الحالي من المبادرة، حرصت الشركة على رفد المدارس المستهدفة بالمستلزمات والأدوات اللازمة لإحداث التحول والتحسين المنشود فيها، حيث قامت بتركيب مظلات شمسية معدنية كبيرة في ساحات 3 مدارس حكومية مختلفة العقبة، تغطي مساحة إجمالية تبلغ 1100 م2، وذلك لتوفير الحماية للطلاب من أشعة الشمس ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية والتواصل مع بعضهم البعض في أوقات الاستراحة بمنتهى الراحة، بما ينعكس بالإيجاب على تفاعلهم وأدائهم داخل الفصول الدراسية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "نلتزم في شركة ميناء حاويات العقبة التزاماً تاماً بدعم المجتمعات المحلية التي نعمل ضمنها. وتعتبر مبادرة "خطوة" جزءاً أصيلاً من هذا الالتزام، خاصة وأنها تنسجم مع أحد أهم أهداف استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية المتمثلة في دعم التعليم، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز هذه الاستراتيجية. كذلك، فإن مبادرة "خطوة" تعكس إيماننا بضرورة وأهمية المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والمشاركة في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لشباب العقبة."



وتقوم شركة ميناء حاويات العقبة بتنفيذ مبادرتها وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في العقبة، والتي كان لها دور محوري وفعال في ضمان نجاح المبادرة؛ حيث تم التعاون بين الطرفين لتحديد المدارس ذات الأولوية، والعمل بشكل وثيق لتنفيذ المبادرات التي تعالج بشكل مباشر احتياجات الطلاب والمعلمين فيها.