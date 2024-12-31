 
الثلاثاء 2024-12-31 11:52 ص
 

شركة نهج المنار تطلق هافال H9 الجديدة في الأردن: عائلية بقدرات المغامرة

رلت
سيارات هافال في الأردن
الثلاثاء، 31-12-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الرسمي لسيارات هافال في الأردن، عن الإطلاق الرسمي للسيارة الجديدة متعددة الاستخدامات هافال H9، التي حظيت بإعجاب واسع في دول الخليج العربي والعراق. السيارة التي أصبحت تباع بالحجز المسبق تعكس جودتها وثقة العملاء فيها.

هافال H9 ليست مجرد سيارة، بل هي الرفيق المثالي لكل من يبحث عن الراحة العائلية والأداء الاستثنائي للمغامرات. تتميز بمحرك قوي ونظام دفع رباعي ذكي يضمن أعلى مستويات الثبات على مختلف التضاريس، من الطرقات المعبدة إلى أكثر المسارات وعورة.

تصميم مميز ومزايا متطورة
تمتاز السيارة بتصميم خارجي مهيب يعتمد على الشكل الصندوقي العصري، وهو الخيار المفضل لعشاق سيارات الدفع الرباعي. المقصورة الداخلية رحبة ومجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العائلات والمغامرين.

من أبرز المواصفات:

مقاعد جلدية فاخرة مزودة بنظامي التدفئة والتبريد.
شاشة لمس عالية الدقة لنظام ترفيهي متكامل.
تقنيات أمان متقدمة، مثل الكبح التلقائي والتحذير من التصادم الأمامي ومراقبة النقطة العمياء.
مساحة تخزين واسعة تناسب الرحلات العائلية والمغامرات الطويلة.
أضافت شركة نهج المنار ميزة كفالة المحرك التي تصل إلى مليون كيلومتر، مما يعزز ثقة العملاء ويمنحهم راحة البال أثناء القيادة.

دعوة للتجربة
تدعو شركة نهج المنار عملاءها في الأردن لتجربة قيادة هافال H9 واكتشاف مزيجها المثالي من القوة والرفاهية. يمكن زيارة معرض الشركة الواقع في شارع مكة بالقرب من دوار الكيلو أو التواصل عبر القنوات الرسمية التالية:

فيسبوك: GWM Jordan
إنستجرام: @GWMJordan
الموقع الإلكتروني: gwmjordan.com
هافال H9: صممت للعائلة، وصنعت للمغامرة

اضافة اعلان


Image1_12202431111525162202724.jpg
Image1_12202431111540231096431.jpg
Image1_1220243111162458107571.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية زراعة عجلون: كميات الهطول المطري ستعزز التنمية الزراعية

ا

عربي ودولي حريق في مستودع للنفط في سمولينسك الروسية بعد هجوم مسيرات أوكرانية

ا

اقتصاد محلي إطلاق ميثاق رضى متلقي خدمات غرفة تجارة عمان وأكاديميتها للتدريب

ا

فن ومشاهير من "القيصر" إلى "صوت مصر".. نجوم الفن يتألقون في ليلة رأس السنة

أرشيفية

أخبار محلية الأرصاد تحذر المواطنين المتواجدين في المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه

رلت

أخبار الشركات شركة نهج المنار تطلق هافال H9 الجديدة في الأردن: عائلية بقدرات المغامرة

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تعدل نظام رسوم تسجيل والترخيص السنوي للمركبات الجديدة

ا

طب وصحة تقوس الأصابع في الشتاء.. إليك الأسباب



 




الأكثر مشاهدة