شركة نهج المنار تطلق هافال H9 الجديدة في الأردن: عائلية بقدرات المغامرة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الرسمي لسيارات هافال في الأردن، عن الإطلاق الرسمي للسيارة الجديدة متعددة الاستخدامات هافال H9، التي حظيت بإعجاب واسع في دول الخليج العربي والعراق. السيارة التي أصبحت تباع بالحجز المسبق تعكس جودتها وثقة العملاء فيها.



هافال H9 ليست مجرد سيارة، بل هي الرفيق المثالي لكل من يبحث عن الراحة العائلية والأداء الاستثنائي للمغامرات. تتميز بمحرك قوي ونظام دفع رباعي ذكي يضمن أعلى مستويات الثبات على مختلف التضاريس، من الطرقات المعبدة إلى أكثر المسارات وعورة.



تصميم مميز ومزايا متطورة

تمتاز السيارة بتصميم خارجي مهيب يعتمد على الشكل الصندوقي العصري، وهو الخيار المفضل لعشاق سيارات الدفع الرباعي. المقصورة الداخلية رحبة ومجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العائلات والمغامرين.



من أبرز المواصفات:



مقاعد جلدية فاخرة مزودة بنظامي التدفئة والتبريد.

شاشة لمس عالية الدقة لنظام ترفيهي متكامل.

تقنيات أمان متقدمة، مثل الكبح التلقائي والتحذير من التصادم الأمامي ومراقبة النقطة العمياء.

مساحة تخزين واسعة تناسب الرحلات العائلية والمغامرات الطويلة.

أضافت شركة نهج المنار ميزة كفالة المحرك التي تصل إلى مليون كيلومتر، مما يعزز ثقة العملاء ويمنحهم راحة البال أثناء القيادة.



دعوة للتجربة

تدعو شركة نهج المنار عملاءها في الأردن لتجربة قيادة هافال H9 واكتشاف مزيجها المثالي من القوة والرفاهية. يمكن زيارة معرض الشركة الواقع في شارع مكة بالقرب من دوار الكيلو أو التواصل عبر القنوات الرسمية التالية:



فيسبوك: GWM Jordan

إنستجرام: @GWMJordan

الموقع الإلكتروني: gwmjordan.com

هافال H9: صممت للعائلة، وصنعت للمغامرة

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