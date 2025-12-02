شركة نهج المنار وكلاء سيارات جريت وول موتورز GWM تعلن عن شراكة مع الفارسة الدولية بيانكا العساف

تمثّل هذه الشراكة محطة تاريخية للأردن،إذ إنها المرة الأولى التي يشارك فيها الأردن في رياضة الدريساج على هذا المستوى،ولأول مرة تمثّل فارسة أردنية البلاد في هذه الرياضة ضمن الألعاب الآسيوية.
وقال السيد صدّام سالار،الرئيس التنفيذي لشركة نهج المنار:
دعمنا لبيانكا في هذه الرحلة التاريخية يعكس إيماننا العميق بالكفاءات الأردنية، وبقوة تمكين المرأة في الرياضة والمجتمع.
من جانبه قال السيد عمّار الكفارنة،المدير العام لـ GWM الأردن:
هذه الشراكة ليست رعاية رياضية فقط،بل قصةعلامة تجارية نؤمن بها. روح الفروسية ورياضة الدريساج – الدقة، والتحكم، والتوازن – تعكس تمامًا ما نقدّمه في سيارات GWM من أمان وثبات ،وتكنولوجيا متقدمة.
من جهتها أعربت الفارسة بيانكا غيلده عن اعتزازها بهذه الرعاية، قائلةً إنها سعيدة بالشراكة مع GWM الأردن، ومتحمّسة وفخورة لتمثيل المملكة في الاستحقاقات المقبلة و رفع علم الأردن في المحافل الدولية في رياضة الدريساج.
بيانكا فارسة دريساج دولية من أصول هولندية وتحمل الجنسية الأردنية، وتقيم في عمّان.
من خلال مسيرتها الرياضية ومبادراتها في تمكين الفتيات والنساء عبر رياضة الفروسية،تسعى بيانكا لإلهام الجيل الجديد من الفتيات في الأردن والمنطقة للانخراط في الفروسية،وبناء الثقة بالنفس،والمنافسة على أعلى المستويات،مع رفع اسم الأردن على الساحة الرياضية العالمية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
