شركة نهج المنار وكلاء سيارات جريت وول موتورز GWM تعلن عن شراكة مع الفارسة الدولية بيانكا العساف

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار،الوكيل الرسمي لسيارات GWM في المملكة،عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع الفارسة الدولية بيانكا غيلده العساف،دعمًالمسيرتها نحو تمثيل الأردن في رياضة الدريساج (الترويض) في دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان.

تمثّل هذه الشراكة محطة تاريخية للأردن،إذ إنها المرة الأولى التي يشارك فيها الأردن في رياضة الدريساج على هذا المستوى،ولأول مرة تمثّل فارسة أردنية البلاد في هذه الرياضة ضمن الألعاب الآسيوية.



وقال السيد صدّام سالار،الرئيس التنفيذي لشركة نهج المنار:

دعمنا لبيانكا في هذه الرحلة التاريخية يعكس إيماننا العميق بالكفاءات الأردنية، وبقوة تمكين المرأة في الرياضة والمجتمع.

إن الانضباط والخبرة الدولية والطموح الذي تمتلكه بيانكا ينسجم تمامًا مع قيم GWM في الأداء والتقدّم وتحقيق الإنجاز.



من جانبه قال السيد عمّار الكفارنة،المدير العام لـ GWM الأردن:



هذه الشراكة ليست رعاية رياضية فقط،بل قصةعلامة تجارية نؤمن بها. روح الفروسية ورياضة الدريساج – الدقة، والتحكم، والتوازن – تعكس تمامًا ما نقدّمه في سيارات GWM من أمان وثبات ،وتكنولوجيا متقدمة.

تعاوننا مع بيانكا يمنحنا فرصة لصناعة محتوى ملهم يربط بين قوة الأداء على الميدان وقوة العلامة ا لتجارية على الطريق ،ويقرّب GWM من العائلات والشباب والنساء الطموحات في الأردن.



من جهتها أعربت الفارسة بيانكا غيلده عن اعتزازها بهذه الرعاية، قائلةً إنها سعيدة بالشراكة مع GWM الأردن، ومتحمّسة وفخورة لتمثيل المملكة في الاستحقاقات المقبلة و رفع علم الأردن في المحافل الدولية في رياضة الدريساج.



بيانكا فارسة دريساج دولية من أصول هولندية وتحمل الجنسية الأردنية، وتقيم في عمّان.

شغفها بالخيل استمر طوال حياتها،وقد قادها ذلك لدراسة إدارة أعمال الفروسية والرياضة في هولندا،والعمل إلى جانب عدد من أبطال الأولمبياد في الدريساج،منهم إيمكه وتينيكه بارتيلس،كوبي ومارليس فان بالن،وبطل العالم في الدريساج إدوارد غال.



من خلال مسيرتها الرياضية ومبادراتها في تمكين الفتيات والنساء عبر رياضة الفروسية،تسعى بيانكا لإلهام الجيل الجديد من الفتيات في الأردن والمنطقة للانخراط في الفروسية،وبناء الثقة بالنفس،والمنافسة على أعلى المستويات،مع رفع اسم الأردن على الساحة الرياضية العالمية.