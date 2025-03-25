الثلاثاء 2025-03-25 12:54 م
 

شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

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مؤسسة الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت شركةBIO  (شركة تقنيات الطاقة الحيوية )  الشركة الأردنية المتخصّصة في تصنيع  المكمّلات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية عالية الجودة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان، لإطلاق حملة تستمر لمدة عام لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين من خلال التبرع بنسبة من مبيعات منتجاتها.

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جاء ذلك بحضور مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، ومدير عام شركةBIO (شركة تقنيات الطاقة الحيوية) الدكتور سامي كمال.


ونصّت المذكرة على أنّ شركة BIO ستتبرع بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.


وأعربت السيدة قطامش عن سعادتها بهذا التعاون، مثمّنة جهود الشركة في دعم مرضى السرطان غير المقتدرين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير الرعاية الصحية للمرضى غير المقتدرين، وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية لشركة BIO  وبدوره اعرب  الدكتور سامي يوسف كمال الدير العام للشركة عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مؤكدا على موقف  شركة BIO  الثابت  لدعم رسالة المؤسسة  والذي ليس مجرد مسؤولية  مجتمعية فحسب بل هو الشعور الصادق في تقديم يد الخير لمن يواجهون مرض السرطان ، وايمانا من الشركة بأهمية العمل الجماعي لإحداث فارق ملموس في حياة الافراد والعائلات المتأثرة بهذا التحدي ، فالكفاح ضد هذا المرض يأتي في مقدمة القضايا المجتمعية التي تستحق كل الدعم .

 
 
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