شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

الوكيل الإخباري- وقّعت شركةBIO (شركة تقنيات الطاقة الحيوية ) الشركة الأردنية المتخصّصة في تصنيع المكمّلات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية عالية الجودة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان، لإطلاق حملة تستمر لمدة عام لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين من خلال التبرع بنسبة من مبيعات منتجاتها.

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جاء ذلك بحضور مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، ومدير عام شركةBIO (شركة تقنيات الطاقة الحيوية) الدكتور سامي كمال.



ونصّت المذكرة على أنّ شركة BIO ستتبرع بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.