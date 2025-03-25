شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

جاء ذلك بحضور مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، ومدير عام شركةBIO (شركة تقنيات الطاقة الحيوية) الدكتور سامي كمال.
ونصّت المذكرة على أنّ شركة BIO ستتبرع بنسبة من مبيعات منتجاتها لصالح المؤسسة بهدف دعم مرضى السرطان وتعزيز رسالة المؤسسة في رعاية مرضى السرطان والوقاية منه.
وأعربت السيدة قطامش عن سعادتها بهذا التعاون، مثمّنة جهود الشركة في دعم مرضى السرطان غير المقتدرين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير الرعاية الصحية للمرضى غير المقتدرين، وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية لشركة BIO وبدوره اعرب الدكتور سامي يوسف كمال الدير العام للشركة عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مؤكدا على موقف شركة BIO الثابت لدعم رسالة المؤسسة والذي ليس مجرد مسؤولية مجتمعية فحسب بل هو الشعور الصادق في تقديم يد الخير لمن يواجهون مرض السرطان ، وايمانا من الشركة بأهمية العمل الجماعي لإحداث فارق ملموس في حياة الافراد والعائلات المتأثرة بهذا التحدي ، فالكفاح ضد هذا المرض يأتي في مقدمة القضايا المجتمعية التي تستحق كل الدعم .
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