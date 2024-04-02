شركة CFI الأردن تعتمد حلول "زين كاش" الرقمية

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة "زين كاش" وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI الأردن اتفاقية استراتيجية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيّة "زين كاش" لكافة الزبائن والمتداولين مع الأسواق العالمية عبر شركة CFI الأردن.

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وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام شركة زين كاش، سلطان كشورة، وعن شركة CFI الأردن مديرها العام لؤي عازر وبحضور ممثلين عن كلا الشركتين، سيتمكّن عملاء CFI من تحويل الأموال عبر محفظة وتطبيق "زين كاش" لإتمام عمليات فتح الحسابات وتغذيتها والشراء والتداول بكل سهولة وأمان.



وتعكس الاتفاقية مساعي "زين كاش" في توسيع نطاق الحلول المالية الرقمية التي تقدّمها وبما يُسّهل على عملائها، وتتيح لهم القدرة على إدارة مُشترياتهم بما يتماشى مع أنماط حياتهم، إضافة إلى الاستفادة من باقات مميزة من الخدمات المالية المتنوعة التي توفرها "زين كاش" لعملائها.



وتقدّم سي أف أي لعملائها شروط تداول متفوقة بما فيها التداول بفروقات سعرية تبدأ من الصفر وبدون عمولات مع سرعة بالتنفيذ. وإمكانية التداول بدون حد أدنى للإيداع بأكثر من 15,000+ منتج من الأسهم، الفوركس، السندات، المؤشرات وصناديق الاستثمار المدرجة، والعملات الرقمية في أكثر من 21 سوق مالي. وتشتهر مجموعة سي اف بتميزها في خدمة ومتابعة عملائها وتزويدهم بتقارير وتحاليل فنية يومية وتوفر ندوات تعليمية مجانية عبر الانترنت بالإضافة إلى مدير حساب لتقديم الدعم وضمان توفير أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم.



يُذكر أن "زين كاش" تمنح بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- بثلاث فئات (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ و البنوك المحلية والدولية ، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.

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