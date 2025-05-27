شركة JTI الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بروح من الفخر والانتماء

الوكيل الإخباري- احتفلت شركة JTI الأردن بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين، في أجواء من البهجة والفخر الوطني، حيث نظّمت فعالية خاصة داخل مقرها الرئيسي، جمعت موظفي الشركة من مختلف الإدارات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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وتزيّنت أروقة الشركة بالأعلام الأردنية، فيما ارتدى الموظفون الشماغ الأردني في تعبير رمزي عن ارتباطهم بالهوية الوطنية واعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن.



وأكد السيد رائد الخرابشة مدير شؤون الشركات والاتصال أن هذه المناسبة تمثل محطة فخر لجميع الأردنيين، ومناسبة عزيزة لتجديد العهد بالسير على نهج القيادة الهاشمية في البناء والتطوير، مشيرة إلى أن الشركة تؤمن بدورها كشريك في دعم الاقتصاد الوطني، وملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الأردني.