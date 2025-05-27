شركة JTI الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بروح من الفخر والانتماء

وتزيّنت أروقة الشركة بالأعلام الأردنية، فيما ارتدى الموظفون الشماغ الأردني في تعبير رمزي عن ارتباطهم بالهوية الوطنية واعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن.
وأكد السيد رائد الخرابشة مدير شؤون الشركات والاتصال أن هذه المناسبة تمثل محطة فخر لجميع الأردنيين، ومناسبة عزيزة لتجديد العهد بالسير على نهج القيادة الهاشمية في البناء والتطوير، مشيرة إلى أن الشركة تؤمن بدورها كشريك في دعم الاقتصاد الوطني، وملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الأردني.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص JTI الأردن للتأكيد على تاريخ المملكة المشرق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدين أن الاستقلال هو مناسبة متجددة لتعميق الانتماء والعمل من أجل مستقبل مشرق للأردن.
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