شركة JTI الأردن تشارك في حملة بنك الملابس الخيري

الوكيل الإخباري - شارك متطوعون من شركة JTI في حملة أطلقها بنك الملابس الخيري تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز العمل الإنساني عبر توفير الملابس المناسبة للفئات الأقل حظاً والأكثر احتياجاً، حيث ساهم فريق المتطوعين في عمليتي فرز وتعبئة الملابس التي يتم توزيعها خلال العام.

وبحسب القائمين على JTI الأردن؛ فإن مشاركة المتطوّعين ضمن فعالية بنك الملابس الخيري تأتي في إطار حس المسؤولية الخيرية، ولتشجيع فريق العمل على الانخراط في الأعمال الخيرية والإنسانية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التكاتف والتعاون المجتمعي.

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يشار إلى أن مبادرة بنك الملابس الخيري تقوم على فكرة جمع التبرعات العينية "الملابس" والتبرعات النقدية من خلال صناديق موزعة ضمن العديد من مناطق المملكة، ومن ثم يعمل فريق العمل والمتطوعون على فرزها وترتيبها ومن ثم تنظيم عملية إيصالها إلى الفئات الأقل حظاً والأكثر احتياجاً.