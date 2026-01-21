شركة JTI تفتتح مكاتبها الجديدة في منطقة عبدون بالعاصمة عمان

ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة ضمن مسار توسّع تدريجي ومدروس انتهجته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة والعالم، مستندةً إلى ثقتها بالاستقرار الاقتصادي في الأردن، ووضوح الإطار التشريعي، وتوازن البيئة الاستثمارية، ما أسهم في تحقيق نمو مستدام في أعمال الشركة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهدت أعمال (JTI) في الأردن توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوزت قيمة التوسعات والاستثمارات الجديدة ما يقارب 100 مليون دينار أردني مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين بنسبة 31%، لتشكل الكفاءات الأردنية ما نسبته 97% من إجمالي موظفي الشركة في المملكة، تأكيدًا على التزامها بدعم التوظيف المحلي وبناء القدرات الوطنية.
وخلال حفل الافتتاح أكد معالي الوزير القضاة أن افتتاح المكاتب الجديدة لشركة (JTI) وتوسّعها في الأردن يعكس ثقة الشركة بالبيئة الاستثمارية في المملكة، ويجسّد جاذبية الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتوسع، كما أكد على قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد، لما لذلك من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبدوره، أشار سعادة السفير الياباني لدى المملكة إن افتتاح مكاتب شركة JTI الجديدة في عمّان يشكّل رمزًا إيجابيًا للشراكة الاقتصادية القوية والمتنامية بين اليابان والأردن، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة إلى جانب ممثلي من الجهات الرسمية والاقتصادية وشركة JTI والضيوف الكرام.
ومن جهته، أكد المدير العام لشركة (JTI) السيد ويليام مادن أن الشركة تنظر إلى الأردن كشريك استثماري استراتيجي، وليس كسوق فقط، معتبرًا المملكة مركزًا إقليميًا مهمًا للأعمال والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وكفاءة مواردها البشرية، وشبكة علاقاتها التجارية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن (JTI) تُصنّف كواحدة من أفضل جهات العمل على مستوى العالم، نظرًا لثقافتها المؤسسية التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، موضحًا أن المكاتب الجديدة التي جرى افتتاحها صُمّمت لتوفير بيئة عمل حديثة ومحفّزة، ومساحات تعاونية تعزز الابتكار، إلى جانب مرافق متكاملة تُعنى بالرفاه الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.
وبيّن المدير العام أن الشركة تفخر بتصدير العديد من الكفاءات الأردنية الشابة إلى مكاتبها في مختلف أنحاء العالم، حيث يشغلون اليوم مناصب قيادية على المستويين الإقليمي والعالمي داخل الشركة، مؤكداً اعتزاز (JTI) بصفتها شركة يابانية، مُلتزمة بقيم الجودة والاستدامة والتخطيط طويل الأمد وبناء الشراكات القائمة على الثقة، ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية اليابانية، إلى جانب استثماراتها في مبادرات المسؤولية المجتمعية التي بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي في الأردن.
