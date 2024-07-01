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الإثنين، 01-07-2024 09:38 ص

شركة The Domain تنظم حفل فعاليات مسابقة "علماء الغد الوطني 2024"

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الوكيل الاخباري - نظمت شركة The Domain، معرض وحفل فعاليات مسابقة "علماء الغد الوطني 2024" المنفذ من قبل سفارة إيرلندا في المملكة الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة ولي العهد، ومؤسسة الملكة رانيا وباستضافة من جامعة الحسين التقنية 

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وشارك في المسابقة 559 طالبا و 180 معلما متخصصا من 238 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة للثقافة العسكرية، والأونروا.


وعرض في المسابقة 180 مشروعاً طلابياً مبتكرا، غطت قطاعات العلوم البيئية، والطاقة المتحدة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى جانب عدد كبير من القطاعات.

 

وذلك في مسرح The Domain - مجمع الملك الحسين .




 




 

 


 

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