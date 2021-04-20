شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن – تشارك في حملة علمنا عالي

الوكيل الاخباري - شاركت شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - في حملة "علمنا عالي" التي أقيمت احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 ابريل، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية حيث تم خلالها توزيع العلم الأردني المخصص للسيارات على مدار ثلاثة أيام لنشر مظاهر الاحتفال والاعتزاز بعلمنا الأردني، حيث شاركت ماكدونالدز عبر فروعها بتوزيع العلم الأردني مع الوجبات التي يتم طلبها من الفروع، و قد عملت على تزين أفرعها بالعلم الأردني احتفاءً بالمناسبه.

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يشار إلى أن شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً خاصاً في المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تساند الجهود الرسمية والتي تخدم أبناء الوطن، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبالله الثاني ابن الحسين في ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في كل ما يسهم بنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.