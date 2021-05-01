شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن – تطلق حمله طرود الخير في شهر الخير

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وواجبها تجاه أبناء الوطن؛ أطلقت شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن – بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حملة توزيع طرود الخير خلال الشهر الفضيل الذي يتزامن هذا العام مع تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا.

اضافة اعلان



وقد تضمنت الحملة توزيع 1000 طرداً تحتوي على مواد غذائية متنوعة تم توزيعها بمناطق متعددة خارج العاصمة عمان و بالتعاون مع وزاره التنمية الأجتماعية ، أهمها؛ مادبا، الجيزة، اللبن، الموقر، واستهدفت العديد من العائلات الأقل حظاً خلال شهر رمضان المبارك خصوصاً لما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية صعبة على الكثير من الأردنيين.



يشار إلى أن شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً خاصاً في المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تساند الجهود الرسمية والتي تخدم أبناء الوطن، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبالله الثاني ابن الحسين في ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في كل ما يسهم بنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.