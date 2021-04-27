شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن توزع وجبات الإفطار دعماً لجهود احتواء كوفيد 19

الوكيل الاخباري - تقديراً لجهود الأجهزة الأمنية وأفراد الجيش العربي والكوادر الطبية في تطبيق الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه الجائحة ودورها في دعم الجهود الرسمية؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي خصصت "سيارات الخير"؛عن البدء بالعمل على توزيع وجبات الإفطار من ماكدونالدز على أبنائنا من أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية العاملة في الميدان.

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وقد استهدفت الحملة أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية العاملة في الميدان في العاصمة عمانوعدد من المحافظات (إربد، الزرقاء، العقبة، السلط)، وبعدد إجمالي وصل إلى 20 آلاف وجبة.



يشار إلى أن شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً خاصاً في المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تساند الجهود الرسمية والتي تخدم أبناء الوطن، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبالله الثاني ابن الحسين في ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في كل ما يسهم بنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.



