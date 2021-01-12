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شقق للايجار في الأردن



يعتبر المسكن من أهم حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والعالم أجمع، إلا أنه نظراً إلى عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الأردن على شراء أي نوع من أنواعها، مثل: الشقق، فإنهم يتجهون إلى البحث عنا يتوفر منها برسم التأجير، وهو الأمر الذي كان فيما مضى صعباً، بحيث يتطلب وقت طويل، وجهد كبير، من أجل الوصول العثور على المناسب، واستمر هذا الحال إلى الوقت الذي جاء به موقع السوق المفتوح حلاً مثالياً؛ يساعد على إيجاد النتائج المرجوة بكل سهولة وسرعة، فكل ما يتطلبه الأمر هو تصفح ما يتوفر عليه من إعلانات ذات صلة، سواء عبر موقع الويب الخاص به، أو التطبيق الرسمي التابع له على الأجهزة الذكية، والمتاح بشكل مجاني للتنزيل والتثبيت والاستخدام؛ في كل من متجر جوجل بلاي، وآب ستور، وهواوي AppGallery.



موقع السوق المفتوح



السوق المفتوح OpenSooq؛ هو عبارة عن موقع إلكتروني متخصص ورائد في مجال الإعلانات المبوبة، فهو يمثل منصة آمنة وموثوقة توفر الخدمات التسويقية والإعلانية لكافة المستخدمين والزوار في تسعة عشر دولة؛ موزعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الأردن، بحيث يمكن من خلاله إتمام الكثير من عمليات البيع والشراء بصورة مباشرة، نظراً إلى أنه يتميز بتوفير فرصة البحث عن أي شي وكل شيء من الممكن أن يحتاج إليه الأفراد من جهة، ونشر الإعلانات بهدف التسويق من جهة أخرى، بما يشمل ذلك على شتى أنواع العقارات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار، والسيارات، والإلكترونيات، والوظائف، والخدمات، والمزيد غير ذلك.



البحث عن شقق للايجار في الأردن على السوق المفتوح



يتسم الموقع بالعديد من الخصائص المميزة، والتي لعل من أهمها سهولة العثور على ما يحتاج إليه المستخدم والزائر على حدٍ سواء، بما في ذلك الشقق المعروضة برسم الإيجار، بمختلف المدن والمناطق الأردنية، حيث لا يتطلب الأمر سوى اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وهي تتمثل بكل مما يلي:



●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت، أو الانتقال إلى التطبيق الخاص به على الهواتف الذكية.



●تحديد المدينة والحي المراد البحث فيها عن شقة للإيجار ضمن شريط البحث الظاهر أعلى الشاشة الرئيسية، ثم تحديد القسم الرئيسي المتمثل بـ عقارات للإيجار، واختيار شقق للإيجار من القائمة الجانبية المنسدلة.



●تصفح الإعلانات الظاهرة، واختيار المناسب منها، ثم التواصل مع صاحب الإعلان؛ عبر طرق الاتصال المتاحة، والتي تتمثل بكل من الاتصال الهاتفي، وخاصية الدردشة، وخاصية التعليقات.



●بإمكان المستخدم أو الزائر حصر النتائج الظاهرة بشكل أكثر دقة؛ من خلال إدخال بعض المعلومات الإضافية الخاصة بالشقة المرغوب إيجادها ضمن شريط البحث، بما في ذلك عدد الغرف، وعدد الحمامات، ومساحة البناء، ومتوسط السعر، وسواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، وما إلى ذلك، ثم النقر على خيار إبحث.



كيفية نشر إعلانات شقق للايجار على السوق المفتوح



تم تصميم الموقع وإطلاقه بواجهة رئيسية تتميز بسهولة الاستخدام، حيث إنها تعمل على تنظيم شتى اعلانات العرض والطلب ضمن أقسام رئيسية وفرعية معنونة، بما في ذلك القسم الرئيسي عقارات للإيجار، والذي يتفرع عنه مجموعة من الأقسام الفرعية، مثل: شقق للإيجار، وعمارات للايجار، وتجاري للإيجار، وفلل - قصور للايجار، وهو الأمر الذي يلعب دور رئيسي في التسهيل على المستخدمين نشر الإعلانات الخاصة بهم، وعلى ذلك نشير فيما يلي إلى كيفية نشر إعلان عن توفر شقة للإيجار على النحو التالي:



●تسجيل الدخول على حساب المستخدم في الموقع.



●النقر على أيقونة أضف إعلان الآن الظاهرة أعلى يسار الشاشة الرئيسية.



●تحديد القسم الرئيسي والفرعي ذو الصلة، ألا وهما عقارات للإيجار، ثم شقق للإيجار.



●تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، بما في ذلك تفاصيل الإعلان، ومعلومات الاتصال، إلى جانب إمكانية إرفاق صور خاصة بالشقق المعلن عنها، وتمييز الإعلان بواسطة أحد الخدمات الإعلانية المدفوعة المقدمة من الموقع، كما نشير إلى إمكانية تحديد الموقع الجغرافي لها بدقة من خلال استخدام ميزة الخريطة التفاعلية.



●النقر على خيار حفظ ونشر الإعلان.





