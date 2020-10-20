شقق للبيع في الاردن على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري –

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موقع السوق المفتوح #1 للعقارات



يمثل موقع السوق المفتوح في المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من الدول المتعددة التي يغطي خدماته بها؛ إحدى أفضل وأشهر المنصات الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، بحيث يمكن من خلاله نشر إعلانات عرض وطلب على اختلاف المنتجات والبضائع والسلع، وحتى الخدمات والوظائف، ومن بينها العقارات؛ إذ يعد بمثابة الخيار الأول لكل من يرغب بنشر إعلان بيع أو شراء أو إيجار عقار، نظراً إلى أنه يضمن وصول الإعلانات إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف، وبالتالي زيادة فرص الوصول إلى النتائج المطلوبة خلال أقصر وقت ممكن، ودون الحاجة إلى الاستعانة بوسيط، أو دفع أي رسوم أو عمولة.



ميزات بيع العقارات عبر السوق المفتوح



يسعى كل من يعمل في مجال العقارات من مستثمرين وتجار، أو حتى أفراد يملكون عقارات يرغبون ببيعها؛ إلى البحث عن أفضل الوسائل التسويقية التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى الهدف، خلال فترة زمنية قصيرة، وعن أشهر الطرق التي تمكنت من إثبات نفسها في هذا المضمار، وهنا يأتي دور السوق المفتوح الذي استطاع كسر كافة العقبات المتمثلة بكل من عملية التواصل بين المعلن والمستفيد، والوصول إلى أفراد الفئات المستهدفة خلال وقت قياسي، واكتساب الأرباح دون الحاجة إلى بذل أي مجهود يذكر، حيث يشتهر بما يقدمه من خدمات متميزة، والسيّرعلى نهج دراسة السوق واحتياجات الأفراد الفعلية، من أجل تلبية كافة متطلبات المستخدمين بمستوى عالي من الجودة والكفاءة.



كيفية العثور على شقق للبيع في الأردن على السوق المفتوح



يتميز موقع السوق المفتوح بما يشمل عليه من تصميم أنيق ومنظم؛ بفضل ما يحتوي عليه من قوائم رئيسية وتصنيفات فرعية معنونة؛ بحيث يندرج تحت كل منها عدد هائل من الإعلانات ذات الصلة، ويمكن من خلالها الوصول إلى نوعية الإعلانات المطلوبة بكل سهولة، ودون أي تشتت، علماً أن الموقع خالي من أي إعلانات منبثقة مزعجة من شأنها أن تخل بتركيز المستخدم أو الزائر، وعلى ذلك نشير إلى أن عملية البحث عن عقارات على اختلاف نوعها عبر هذا الموقع بسيطة للغاية، ولا تحتاج من وقت المستخدم سوى بضع دقائق معدودة، ومن ضمنها عملية البحث عن شقق للبيع، التي تتمثل باتباع الخطوات التالية:



●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت.



●تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستخدم، أو التصفح كزائر فقط.



●إدخال المعطيات في شريط البحث، بحيث يتم تحديد المدينة المراد البحث عن شقق للبيع فيها داخل الأردن، ثم اختيار القسم المعني المتمثل بـ عقارات للبيع، ثم تحديد القسم الفرعي شقق للبيع، وعلى ذلك تظهر قائمة متنوعة من الإعلانات ذات الصلة، علماً أنه يمكن حصر النتائج بشكل أفضل من خلال تعبئة بقية المعلومات المطلوبة ضمن شريط البحث المتقدم، مثل: عدد الغرف، والسعر.



●نشير إلى إمكانية الوصول إلى إعلانات شقق للبيع في الأردن المتاحة على الموقع؛ من خلال النقر على خيار شقق للبيع الذي يندرج تحت قسم عقارات للبيع، والظاهر على الشاشة الرئيسية إلى جانب مجموعة من أقسام السوق المفتوح الأخرى.



كيفية نشر إعلانات شقق للبيع في الأردن على السوق المفتوح



تتشابه عملية إضافة إعلانات شقق للبيع عبر هذا الموقع المتميز مع آلية البحث من حيث السهولة والسرعة، حيث لا تستغرق من وقت المستخدم سوى بضع دقائق معدودة، لكن يشترط هنا امتلاك حساب خاص به على الموقع، إذ لا يمكن النشر كزائر، فيما تتمثل آلية النشر بالخطوات التالية:

●زيارة موقع السوق المفتوح على الإنترنت.



●تسجيل الدخول على الحساب من خلال النقر على خيار دخول الموجود أعلى يسار الشاشة.



●النقر على خيار أضف إعلان الآن الموجود أعلى الشاشة.



●تحديد القسم الرئيسية عقارات للبيع، ثم اختيار القسم الفرعي شقق للبيع.



●تعبئة المعلومات المطلوبة ضمن الخانات المخصصة لها، والتي تتمثل بكل من تفاصيل الإعلان، مثل: عدد الغرف، ومساحة البناء، وعدد الحمامات، والطابق، وعمر البناء، وما إلى ذلك، ثم إضافة اسم الإعلان، ووصف الإعلان، والسعر المطلوب، والمدينة والحي، وبعد ذلك يمكن للمستخدم إضافة صور خاصة بالشقة المراد بيعها، وتمييز الإعلان، إلا أنها من الأمور الاختيارية.



●إضافة معلومات الاتصال.



●النقر على خيار حفظ ونشر الإعلان.



أنواع العقارات على السوق المفتوح



يضم السوق المفتوح جميع أنواع العقارات السكنية والتجارية في القوائم الخاصة به، والتي يمكن من خلالها تصنيف الإعلانات المنشورة، أو البحث عن المراد منها، حيث يمكن العثور به على تصنيفات ذات صلة معنونة بما يلي: اراضي - مزارع للبيع، وشقق للبيع، وقصور للبيع، وعمارات للبيع، وشاليهات - مصايف للبيع، وتجاري للبيع، وعقارات أجنبية للبيع، وفلل للبيع، ناهيك عن أنه يشمل على مختلف أنواع العقارات المعروضة للإيجار أيضاً داخل قسم عقارات للإيجار؛ أي يمكن القول أنه الخيار الأمثل للعقارات في الأردن.









