الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 01:02 م

شهادات الآيزو لإدارة الجودة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

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الوكيل الإخباري - تم بحمد الله الانتهاء من تجديد شهادات نظام الادارة المتكامل لمواصفات الآيزو ISO9001  و ISO14001 و ISO 45001  للدورة الخامسة على التوالي بعد زيارة التدقيق الشاملة لجميع وثائق و مرافق الشركة من قبل شركة SGS العالمية حيث قام المهندس هشام جلهم نائب مدير الشهادات في شركة SGS  بتسليم الشهادات المجددة للسيد المدير العام المهندس ياسر المناصير بحضورالدكتور رامز خوري نائب المدير العام  والمهندس عماد السعادة رئيس قسم الجودة والسلامة والصحه المهنية في شركة المناصير للزيوت والمحروقات.اضافة اعلان

 
ويذكر ان الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير للزيوت والمحروقات ) قد حصلت على الشهادة منذ عام 2010  ولغاية الآن.
 
وتعد شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم أفضل حلول أعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash  وبطاقة أعادة التعبئة الالكترونية من المناصير ال eFill ،وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات .
 
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 2365 موظف وتشغل ما يزيد عن 91 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات لـ 70 محطة وقود عاملة كموزع معتمد ، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.
 
المناصير رواد الطاقة.

 




 

 


 

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