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الثلاثاء، 05-09-2023 01:19 م

شيري... أفضل مُنشئ لعلامة تجارية صينية عالمية في عالم السيارات!

شعار_شركة_تشيري


الوكيل الإخباري - في الآونة الأخيرة، أصدرت شركتا كنتار وجوجل قائمة "أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2023 وفقًا لمنصة كنتار براندز"، والتي تصدّرتها شيري عن فئة تجارة السيارات وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة وفقًا للترتيب العام، لتحافظ بذلك على انضمامها للقائمة للعام السادس على التوالي، متخطيةً 18 مركزًا مقارنة بعام 2022؛ إذ يُعدّ نجاح شيري في إيصال عملها وعلامتها التجارية إلى العالمية ملحوظًا.

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أصدرت جوجل وكنتار قائمة "أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية وفقًا لمنصة براندز" لسبعة أعوام على التوالي. وتغطّي نسخة عام 2023 من القائمة تصوّرات المستهلكين والعملاء وتقييماتهم لما مجموعه 234 علامة تجارية صينية ضمن 15 فئةً في 11 سوقًا خارجية. وتستند الترتيبات إلى المعرفة بالعلامة التجارية، والاهتمام بها ونموها في مؤشرات البحث الخاصة بموقعيْ جوجل ويوتيوب. وتشكّل هذه القائمة مؤشرًا مهمًا للتأثير العالمي للعلامات التجارية الصينية، وتحظى القائمة بتقدير واحترام واسعيْن عالميًا.

 


ضمن قائمة عام 2023، يُظهر تقدّم شيري حتّى 18 مرتبة منذ عام 2022 قوة نمو علامتها التجارية في تصدير السيارات المملوكة لهذه العلامة لفترة 20 عامًا متتاليًا؛ بفضل تركيزها على بناء العلامة التجارية أثناء توسّعها عالميًا.

 

على مدار الأعوام الستة والعشرين الماضية، استمرت شيري في إعطاء الأولوية للبحث والتطوير المستقليْن، وامتلاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وعدم تقييد عملياتها العالمية.

 

وبالتركيز على التكنولوجيا والجودة والتميز، اكتسبت شيري سُمعة عالمية قوية، وتلتزم بإيصال عملياتها للبحث والتطوير التكنولوجي إلى العالمية؛ بابتكارها لتمايز هادف بين منتجاتها، وتحسين أداء منتجاتها والفئات المستفيدة منها، ومراعاة مشاعر العملاء.

وتلبي الوظائف المبتكرة لشركة شيري احتياجات العملاء وتعالج الصعوبات التي يواجهونها، مما يكسب عملاؤها ثقة راسخة بها.


تنبع الثقة في الانطلاق إلى العالمية من التكنولوجيا، ويأتي النجاح في الانطلاق إلى العالمية من التنفيذ. فبفضل مزاياها الرائدة وأساسها التكنولوجي المتين، ما تزال شيري تتصدر العلامات التجارية الصينية في صادرات سيارات الركاب لنحو 20 عامًا متتاليًا؛ إذ وصل إجمالي مبيعات شيري للفترة ما بين كانون الأول وتموز 2023 إلى 891895 سيارةً، بمعدّل زيادة سنوية قدرها 47%. وهي تشكّل اليوم "علامة صينية" محبوبة في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم.

 

وتمتلك شيري حاليًا أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم، منهم أكثر من 2.8 مليون في الأسواق الخارجية. وإضافة إلى ذلك، صُنِّفت شيري بين أفضل 20 شركة ضمن قائمة "صورة الشركات الصينية في الخارج" لخمس مرّات متتالية، وهي جائزة نظمها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

 




 

 


 

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