"شيري الأردن" الراعي الرسمي لعرض باسم يوسف وماز جبراني الكوميدي

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية - الوكيل الحصري لسيارات شيري في الأردن - عن رعايتها الرسمية لعرض الفنانين الكوميديان باسم يوسف وماز جبراني.

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واجتمع النجمان الشهيران يوسف وجبراني في عرض كوميدي مشترك أقيم في صالة عرض الأرينا في جامعة عمّان الأهلية.



وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام شيري بدعم الفعاليات الثقافية والفنية في الأردن، وتقديم تجارب مميزة لعملائها.



وبهذه المناسبة، استغلت شيري الحدث لتعزيز حضورها في السوق الأردني من خلال عرض ثلاثة من أحدث موديلاتها: تيجو 7 برو، تيجو 8 برو، وأريزو 6 برو، حيث أتاحت للحضور فرصة التعرف على هذه السيارات عن قرب، والتفاعل مع موظفي المبيعات للحصول على شرح مفصل عن مميزاتها.



ولإضفاء طابع خاص على الحدث، تولت سيارات شيري نقل كل من باسم يوسف وماز جبراني من مكان إقامتهما في عمّان إلى مسرح الأرينا في جامعة عمّان الأهلية.



ومن المقر أن تنظم شيري تجارب قيادة مباشرة في معرضها الكائن في شارع مكة، لمن يرغب في اختبار أداء هذه السيارات على الطريق.



بدأ باسم يوسف مشواره بتقديم برنامجه التلفزيوني الإخباري الساخر والشهير "البرنامج"، وفي العام 2013 تم اختياره كواحد من "أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم". واليوم، يُعد يوسف من أكثر الشخصيات الكوميدية انتشارا على مستوى العالم، حيث يجوب أنحاء المعمورة ويقدّم عروضه الستاند-آب الكوميدية التي تلقى رواجا جماهيرياً كبيراً، حيث يشارك رحلته المميزة أمام الجمهور من مختلف دول العالم من خلال عرض كوميدي منفرد حقق نجاحا كبيراً.



أما ماز جبراني فهو من أكثر المواهب الكوميدية المحبوبة التي أدّت عروضاً في الأردن، حيثُ قدم خمسة عروض خاصة بالإضافة إلى عرضين منفردين حققا في السابق نجاحا كبيراً.









