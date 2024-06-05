شيري الراعي الرسمي لتحدي كابتن ريال مدريد ميشيل سالغادو لاختيار المواهب الناشئة في كرة القدم

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية -الوكيل الحصري لسيارات شيري الأردن- عن رعايتها لتجارب أداء عمّان لتحدي كابتن ريال مدريد ونجم كرة القدم الإسبانية ميشيل سالغادو، الذي أقيم في أكاديمية آيرس يومي 10 و17 من شهر أيار الجاري لاختيار المواهب الأردنية الناشئة في كرة القدم.

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وقبل حفل اختتام التحدي الذي أقيم في فندق الاند مارك، تم نقل النجم العالمي سالغادو بإحدى سيارات شيري للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من عملية تصفية اللاعبين في التحدي الذي أقيم في ملعب Twins Sports Village، حيث تم بعدها تشكيل فريق الأكاديمية للمشاركة في بطولة للناشئين في اسبانيا.

وقام النجم العالمي بزيارة خاصة إلى معرض شيري، حيث اطلع على سيارات شيري والخدمات التي تقدمها المركزية للوكالات التجارية لعملائها في الأردن، وكان في استقباله كبار مسؤولي الشركة وموظفيها.



وأتاحت الشركة للحضور فرصة لتعزيز معرفتهم بسيارات شيري وتجربة ميزاتها والاطلاع على مزاياها الفريدة، حيث تم عرض سيارة تيجو 8 برو أمام فندق لاند مارك مع تقديم شرح مفصل عنها من قبل موظفي المبيعات.



وتساهم شركة شيري الأردن باستمرار في دعم الفعاليات المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية بهدف زيادة الوعي بعلامة شيري التجارية في السوق الأردني وتعزيز مكانتها بين المنافسين، من خلال التسويق الفعّال للسيارات والخدمات الجديدة، وتوزيع المواد الترويجية التي تستهدف توسيع قاعدة عملاء الشركة المتنامية في الأردن.



وقال مدير عام الشركة أحمد الخصاونة: "يسعدنا في شيري الأردن أن ندعم فعالية أسطورة كرة القدم ميشيل سالغادو، الذي يجسد قيم الأداء العالي والتميز والتفاني التي نعتز بها في شركتنا. فكما كان سالغادو لاعباً متميزاً حقق العديد من البطولات، نسعى نحن في شيري للتميز في صناعة السيارات وتقديم الأفضل لعملائنا."



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