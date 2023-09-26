شيري تيجو الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصينية لعام 2023

الوكيل الإخباري - حصدت شركة شيري، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، على المركز الأول كأفضل علامة تجارية للسيارات الجديدة، وفق دراسة الجودة الأولية (IQS)، الصادرة عن شركة جي دي باور لعام 2023. وحصلت شيري تيجو على أعلى تصنيف في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

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وحسب الدراسة، تقدّمت شيري في عام 2023 مركزاً واحداً عن عام 2022، ما يعكس الجهد الدؤوب الذي تبذله الشركة لتتصدر سوق السيارات الصيني الواعد في الجودة.



وحصلت موديلات شيري على أعلى التقييمات في فئات سيارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم (شيري إريزو 5)، وفي فئات سيارات الدفع الرباعي.

(شيري تيجو 5 إكس).



وركّزت الدراسة التي شملت 230 طرازا للسيارات الصينية، المصنّعة من 48 شركة، على تقصّي التغذية الراجعة من الملاك الجدد للسيارات خلال أول شهرين لغاية ستة أشهر من امتلاكهم لهذه السيارات، لـ 218 من الأعطال الشائعة في 9 فئات، بحيث يتم منح العلامات للمركبات بناء على عدد المشاكل لكل 100 سيارة.



وتمكّنت شيري من تحقيق نتائج مذهلة في الدراسات التي أجرتها شركة دي جي العالمية في السنوات الأخيرة، ففي الدراسة الأخيرة لعام 2023، حصلت سيارتا شيري تيجو7 وشيري تيجو 8 على المركز الأول لفئتي سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية متوسطة الحجم، وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، في مؤشر التصميم والتنفيذ والأداء (APEAL).



واحتلت سيارة شيري إريزو 5 بلص، على صدارة سوق سيارات السيدان متوسطة الحجم لعام 2022، في مؤشر (APEAL)، في حين فازت سيارة شيري تيجو إكس3 بالمركز الأول في دراسة اعتمادية المركبات الصينية لعام 2021 (VDS)، لفئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم.



وترسّخ هذه الجوائز بمجملها مكانة شيري المرموقة في عالم صناعة السيارات، وتضعها في صدارة العلامات الرائدة لصناعة السيارات الصينية، مسترشدة بفلسفتها في "بناء علامات تجارية بحرفية".



وتركّز شيري على الجودة في تصميم وتصنيع السيارات، مستندة إلى نهج إدارة الجودة المتكامل التي تتبناه، والقائم على التطوير وفق النموذج (V)، ونظام إدارة الجودة (5+1)، لتوفير تجربة مستخدم عالية الجودة طوال دورة حياة المنتج.

كما تدمج شيري نموذج إدارة الجودة مزدوج المصفوفة مع نموذج ضمان الجودة، ونظام تطوير والتحقق من الجودة، لتلبية جميع المتطلبات المترتبة على العوامل البيئية المتنوعة في سوق السيارات حول العالم، حيث تخضع جميع سياراتها المنتجة لفحوصات صارمة لقدرتها على التكيّف مع جميع البيئات، بما يعكس جهودها المتفانية لإنتاج سيارات استثنائية عالية الجودة وتحقق رضا العملاء.



وتلتزم شيري بقيم علامتها التجارية فيما يتعلق بـ "مراعاة البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، بهدف توطيد العلاقات مع مستخدمي سياراتها، فيما تعكس إدارتها الصارمة لمعايير الجودة والحرص على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة السيارات، من حيث القيمة السوقية، والجهوزية التامة لتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة، والموثوقة في هذا القطاع شديد التنافسية.