شيري شريك السيارات الرئاسية في قمة البريكس

الوكيل الإخباري - ستدعم العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي الأسرع نموًا في جنوب أفريقيا قمة البريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج.

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ففي يوم الجمعة الموافق 18 آب الجاري، شرعت شيري جنوب أفريقيا في شراكة مع وزارة العلاقات الدولية والتعاون ووزارة النقل من خلال توفير وسائل النقل الفاخرة لكبار المندوبين والزوار إلى هذه القمة الدولية المهمة.



وبوصفها شريكًا رسميًا للسيارات الرئاسية، سلّمت شيري جنوب أفريقيا مفاتيح 60 سيارة شيري تيجو 8 برو ماكسإلى منظمي القمة. وستُستخدم هذه السيارات في الفترة التي تسبق الحدث، ولنقل كبار الشخصيات والمندوبين الدوليين خلال القمة.

حضر هذه المناسبة المهمة العديد من الشخصيات البارزة، مثل نائب المدير العام كلايسون مونيلا من وزارة العلاقات الدولية والتعاون؛ وهلين جيوي بينجو، المديرة المالية للوزارة؛ والوزير لي من السفارة الصينية، بالإضافة إلى كبار ممثلي وزارة النقل.



ومن المقرر استضافة قمة البريكس في الفترة ما بين 22 إلى 24 أيلول المقبل في جوهانسبرغ. وسيستضيف الرئيس سيريل رامافوزا القمة وسيحضرها كبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء الخمس؛ وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والمنظمات الشريكة لها.

وكان الرئيس رامافوسا قد دعا رؤساء 67 دولة أخرى، بما في ذلك 53 دولة أفريقية.

وبهذه المناسبة، قال توني ليو، نائب المدير العام التنفيذي لشركة شيري جنوب أفريقيا: "ليتم اختيار العلامة التجارية شريكًا رسميًا للسيارات الرئاسية، فلا بدّ أنّتوفر العلامة التجارية والسيارة المختارة أعلى مستوى من الفخامة والأداء والسلامة.

نحن فخورون للغاية بقدرتنا على تقديم سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس الرائدة لحكومة جنوب أفريقيا وجميع أعضاء دول البريكس وضيوفها".

يأتي هذا الإعلان في الوقت المثالي لشيري؛ حيث أطلقت طرازيْ شيري تيجو 8 برو وبرو ماكس المحدثيْن في وقت سابق من شهر آب الجاري، وبدأت منذ ذلك الحين في عمليات التسليم للعملاء وأساطيل السيارات.



توفر سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة مجموعة من الترقيات للعملاء، بما يشمل شبكة جديدة وتصميمًا خفيفًا في المقدمة، ومجموعات إضاءة خلفية جديدة وشريط إضاءة LED يمتد على طول السيارة.

وتقدم سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة أيضًا مستوى جديدًا من السلامة النشطة والكامنة، بما يشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يتم التحكم فيه بالرادار، والذي يراقب أيضًا حركة مرور السيارات حول سيارة تيجو 8 برو، ونظام أمان جديد يراقب حركة المرور حول السيارة وينبّه الركاب إذا أرادوا فتح الباب أثناء اقتراب سيارة أو أحد المشاة.



وبوصفها رائدة في عالم السيارات، توفر سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس المستوى المناسب من الفخامة لمندوبي قمة البريكس.

ويتضمن ذلك مقاعد جلدية، وأدوات تحكم مخصصة لتكييف الهواء وفتحات تهوية لكل صف من صفوف المقاعد الثلاثة، وتجربة صوتية غامرة بفضل نظام الصوت من شركة سوني، إلى جانب أعلى مستوى لتخميد الصوت في مجموعة سيارات الدفع الرباعي تيجو.



جُهّزت سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس الرائدة بمحرك شيري الأقوى في جنوب أفريقيا.

ويوفر محرك البنزين التوربيني سعة 2 لتر قوة 187 كيلوواط عند 5500 دورة في الدقيقة و390 نيوتن متر بين 2000 دورة في الدقيقة و4000 دورة في الدقيقة. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور ثنائي القابض ذيسبع سرعات والذي يوفر تحولات سريعة وغير محسوسة تقريبًا.



وأضاف ليو قائلًا: "بعيدًا عن مجرد توفير أسطول من السيارات، ستقدم شيري جنوب أفريقيا مستوى الخدمة والدعم المعتاد لمنظمي البريكس.

وهذا يتجاوز ضماننا الشامل الذي يبلغ مليون كيلومتر ليشمل خدمة الدعم على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومجموعة خدماتنا ذات القيمة المضافة المضمنة مثل: السيارات المجانية، وإصلاح الخدوش والانبعاجات، والخدمات الحصرية".