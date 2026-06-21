صفوة الإسلامي الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"

وقد جاءت رعاية البنك للملتقى لأهميته كمبادرة توعوية تركز على مرحلة مهمة في حياة المرأة، وتناقش العديد من المحاور التي تحسن جودة حياتها وتعزز صحتها الشاملة، وبالتالي تمكينها من أداء أدوارها المختلفة التي تشكل ركائز أساسية في التنمية المجتمعية المستدامة. وتندرج هذه الرعاية بالتماشي مع نهج البنك الداعم للمؤسسات والمبادرات التي تقدم قيمة معرفية ومجتمعية حقيقية، وتسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية والتأثير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما المرتبطة بالمرأة، بما لا يقتصر على بيئة عمله.
وتأتي هذه الرعاية انسجاماً مع التزام البنك بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتمكين المرأة، ضمن استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، واستكمالاً لجهوده في تقديم البرامج والخدمات التي تعزز الشمول والاستقلال المالي للمرأة، ومن أبرزها حساب التوفير "حرير" المصمم خصيصاً لدعم المرأة وتمكينها مالياً من خلال مزايا وخدمات تلبي احتياجاتها المختلفة.
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