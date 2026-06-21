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صفوة الإسلامي الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"

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صفوة الإسلامي الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"
الأحد، 21-06-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري- قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته الاستراتيجية لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"، الذي نظمه مركز NutriPlus للاستشارات التغذوية والذي أقيم يوم الجمعة الموافق 12/06/2026 في مدينة السلط بحضور ومشاركة نخبة من طبيبات وأخصائيات الأمراض النسائية والجلدية وأمراض العظام والمفاصل والعيون والطب النفسي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.

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وقد جاءت رعاية البنك للملتقى لأهميته كمبادرة توعوية تركز على مرحلة مهمة في حياة المرأة، وتناقش العديد من المحاور التي تحسن جودة حياتها وتعزز صحتها الشاملة، وبالتالي تمكينها من أداء أدوارها المختلفة التي تشكل ركائز أساسية في التنمية المجتمعية المستدامة. وتندرج هذه الرعاية بالتماشي مع نهج البنك الداعم للمؤسسات والمبادرات التي تقدم قيمة معرفية ومجتمعية حقيقية، وتسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية والتأثير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما المرتبطة بالمرأة، بما لا يقتصر على بيئة عمله.


وتأتي هذه الرعاية انسجاماً مع التزام البنك بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتمكين المرأة، ضمن استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، واستكمالاً لجهوده في تقديم البرامج والخدمات التي تعزز الشمول والاستقلال المالي للمرأة، ومن أبرزها حساب التوفير "حرير" المصمم خصيصاً لدعم المرأة وتمكينها مالياً من خلال مزايا وخدمات تلبي احتياجاتها المختلفة.

gnews

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