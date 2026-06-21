صفوة الإسلامي الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"

الوكيل الإخباري- قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته الاستراتيجية لملتقى "سيدات في العمر الذهبي"، الذي نظمه مركز NutriPlus للاستشارات التغذوية والذي أقيم يوم الجمعة الموافق 12/06/2026 في مدينة السلط بحضور ومشاركة نخبة من طبيبات وأخصائيات الأمراض النسائية والجلدية وأمراض العظام والمفاصل والعيون والطب النفسي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.

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وقد جاءت رعاية البنك للملتقى لأهميته كمبادرة توعوية تركز على مرحلة مهمة في حياة المرأة، وتناقش العديد من المحاور التي تحسن جودة حياتها وتعزز صحتها الشاملة، وبالتالي تمكينها من أداء أدوارها المختلفة التي تشكل ركائز أساسية في التنمية المجتمعية المستدامة. وتندرج هذه الرعاية بالتماشي مع نهج البنك الداعم للمؤسسات والمبادرات التي تقدم قيمة معرفية ومجتمعية حقيقية، وتسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية والتأثير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما المرتبطة بالمرأة، بما لا يقتصر على بيئة عمله.