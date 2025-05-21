صفوة الإسلامي يجدد دعمه لبرامج وأنشطة جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

01:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731757 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جدد بنك صفوة الإسلامي دعمه لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية للسنة الثالثة على التوالي، في إطار التزامه المستمر بمسؤوليته المجتمعية، ودعمًا لرسالة المؤسسة الإنسانية في تقديم الرعاية الشاملة مجانًا للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية غير قابلة للعلاج، ورفع جودة الرعاية من خلال تخفيف الألم والمعاناة لهم في نهاية حياتهم، وتلبية احتياجاتهم العاطفية والروحية مع توفير الدعم لعائلاتهم. اضافة اعلان





ويأتي هذا التعاون ضمن برامج البنك الاستراتيجية في مجال المسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي تركز على المبادرات ذات الأثر المباشر في حياة الأفراد، لا سيّما تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والإنساني. ويسعى البنك من خلال هذا الدعم إلى تعزيز مفهوم التكافل المجتمعي، والمساهمة في توفير بيئة علاجية رحيمة ومتكاملة تُراعي احتياجات المرضى في مختلف مراحل المرض.



ويؤكد هذا الدعم المتواصل حرص بنك صفوة الإسلامي على الوقوف إلى جانب المؤسسات التي تقدم خدمات نوعية تمسّ حياة الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس التزام البنك بدوره الوطني والإنساني في بناء مجتمع أكثر تراحُمًا وتماسكًا.