الخميس 2026-06-18 11:27 ص

صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026
صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026
الخميس، 18-06-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   شارك بنك صفوة الإسلامي في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي هدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والعراق، وربط رواد الأعمال والشركات المحلية والعربية والدولية المشاركة بالمستثمرين ورجال الأعمال ووكلاء العلامات التجارية والتجار، بما يفتح آفاق التعاون ويوسع فرص التمثيلات والامتيازات التجارية، ويدعم بناء شراكات أعمال نوعية في القطاعات المستهدفة.

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وجاءت مشاركة البنك في المعرض انطلاقاً من دوره في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات ضمنها في أسواقه، لا سيما السوق العراقية، عبر حلوله المصرفية والتمويلية الإسلامية، بالتركيز على الرقمية منها، والتي تسهل نماذج الامتياز والوكالات التجارية، وتواكب فرص التجارة والاستثمار، كما تلبي متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية، كجزء من جهوده الرامية للإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.


وخلال فعاليات المعرض، استعرض البنك مجموعة من حلوله وخدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية المخصصة لقطاعات الأعمال، والتي تشتمل على التسهيلات المصرفية والحلول المتقدمة للتمويلات التجارية، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تمكن الشركات من تنفيذ معاملاتها وإدارة تدفقاتها النقدية، كما تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، الأمر الذي يعزز كفاءة الأعمال ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

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