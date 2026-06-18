صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

وجاءت مشاركة البنك في المعرض انطلاقاً من دوره في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات ضمنها في أسواقه، لا سيما السوق العراقية، عبر حلوله المصرفية والتمويلية الإسلامية، بالتركيز على الرقمية منها، والتي تسهل نماذج الامتياز والوكالات التجارية، وتواكب فرص التجارة والاستثمار، كما تلبي متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية، كجزء من جهوده الرامية للإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وخلال فعاليات المعرض، استعرض البنك مجموعة من حلوله وخدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية المخصصة لقطاعات الأعمال، والتي تشتمل على التسهيلات المصرفية والحلول المتقدمة للتمويلات التجارية، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تمكن الشركات من تنفيذ معاملاتها وإدارة تدفقاتها النقدية، كما تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، الأمر الذي يعزز كفاءة الأعمال ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
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