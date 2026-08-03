صفوة الإسلامي يطلق النسخة الثامنة من برنامج Safwa Future Stars التدريبي لطلبة الجامعات

وسيقدم البنك من خلال البرنامج الذي يستمر على مدار شهر كامل، تدريباً ميدانياً مكثفاً من داخل فروعه، بحيث يرفد المزيد من الطلبة بالخبرات العملية والمعارف التطبيقية التي تكمل معارفهم الأكاديمية، بما يعمق فهمهم لطبيعة العمل المصرفي، ويوائم مؤهلاتهم مع احتياجات القطاع، كما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة، إلى جانب رفع قدرتهم على الابتكار والإبداع المهني.
ومن خلال نسخة العام الجاري 2026 من البرنامج، الذي يشكل اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي مباشر في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب، يواصل البنك تهيئة جيل من الكفاءات المصرفية الشابة، القادرة على الاستجابة لمتطلبات القطاع المستقبلية، والإسهام في تعزيز تنافسيته واستدامة تطوره.
وشهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالاً لافتاً من طلبة الجامعات الراغبين بالانضمام إليه وخوض تجربة تدريبية نوعية في القطاع المصرفي، في انعكاس لأهمية البرنامج كإحدى المنصات العملية المؤثرة في تعزيز المسارات الوظيفية المستقبلية، وخفض البطالة بين الشباب، لا سيما في ظل توظيف عدد من خريجيه خلال السنوات الماضية إلى كوادر البنك في مواقع وتخصصات متنوعة، بما ينسجم مع نهج ربط التعليم والتدريب بالتشغيل والاستثمار في الكفاءات.
وقد حظي (54) طالباً وطالبة باختيارهم للانضمام إلى الدفعة الجديدة، ليرتفع بذلك إجمالي المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه إلى نحو (347) متدرب ومتدربة.
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