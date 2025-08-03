صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري- أطلق بنك صفوة الإسلامي وللعام السابع على التوالي، برنامجه التدريبي الصيفي "Safwa Future Stars"، الذي يهدف إلى تمكين طلبة الجامعات من مختلف أنحاء المملكة في المحافظات التي تغطيها شبكة فروع البنك، من اكتساب خبرات عملية في بيئة عمل مصرفية حقيقية، تعزيزاً لجاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.

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ويمنح البرنامج المشاركين فرصة تدريب ميداني مكثف لمدة شهر كامل، يكتسبون خلاله مهارات عملية تُكمل معرفتهم الأكاديمية، من خلال الانخراط في بيئة مصرفية حقيقية، والتعرّف على آليات تقديم الخدمات المصرفية، خاصة الرقمية منها ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءاتهم الوظيفية وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وتميّز وكفاءة.



ويأتي إطلاق النسخة السابعة من البرنامج ضمن جهود البنك لتجسيد مفاهيم الاستدامة بما يشمل مبادراته وبرامجه المنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي تركز في أهم محاورها على دعم الشباب وبناء جيل مصرفي مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة لمواكبة احتياجات السوق المصرفية المعاصرة، إلى جانب تحفيز روح الابتكار والإبداع لديه بما ينعكس على تعزيز القطاع مستقبلاً ويسهم في تطويره.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس ادارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية محمد الهواري: برنامج " Safwa Future Stars" هو أحد البرامج التي نعتز بها في بنك صفوة الاسلامي، ونسعى من خلاله لتجسير الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل، بما يمكّن الشباب من دخول الحياة المهنية بثقة وكفاءة كما أننا نؤمن أن الاستثمار في الطاقات الشابة هو استثمار حقيقي في مستقبل الأردن خاصة وأننا نؤمن بأن الاستثمار في الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من نسيج المجتمع هو استثمار في مستقبل الأردن.



وقد استقطب البرنامج لهذا العام عدداً كبيراً من طلبات الانضمام إليه؛ وتم اختيار (57) طالباً ضمن الدفعة الجديدة، ليرتفع بذلك عدد متدربي البرنامج منذ انطلاقته إلى (300)، وسط تطلعات لتوظيف المزيد من خريجيه ضمن كوادر البنك، لينضموا إلى 25 خريجاً سابقاً يشغلون اليوم مواقع مختلفة ضمن كوادر البنك.