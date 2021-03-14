صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وكارفور يطلقان حملة خاصة لدعم الأيتام في عيد الأم

الوكيل الاخباري - أعلن كل من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وكارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن عقد اتفاقية تعاون وشراكة، لإطلاق حملة عيد الأم، التي تهدف إلى دعم المسيرة التعليمية لأيتام الصندوق وتأمين مستقبل أفضل لهم.



وتقوم الحملة على تشجيع عملاء كارفور الأردن،على إضافة مبلغ اختياري إلى فواتيرهم من قبل أمناء الصناديق في كافة فروع كارفور الــ 49 في المملكة، ليتم تسليمها مع نهاية شهر آذار لصندوق الأمان، لدعم مستقبل الشباب الأيتام.

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كما وخصصت كارفور جناح خاص لصندوق الأمان في فرعها الكائن في "سيتي مول"، حيث يتم التبرع مقابل بطاقات معايدة،رسمها أيتام الصندوق خصيصاً بمناسبة عيد الأم، حيث يذهب ريع هذه البطاقات لدعم أيتام صندوق الأمان ومساعدتهم لتحقيق مستقبل أفضل.



وبهذه المناسبة، ثمنت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، الشراكة التي تجمع الصندوق مع كارفور الأردن، إلى جانب دور كارفور الأردن، في تجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية ونشر الوعي حول رؤية ورسالة الصندوق، فضلاً عن ترسيخ معاني العطاء لدى العملاء، من خلال دعم مختلف برامج الصندوق التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الشباب الأيتام والمساهمة في تحقيق مستقبل مشرق لهم من خلال التعليم والدعم المعنوي والاجتماعي.



وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" :"نحن سعداء بهذه الشراكة، ونعمل في كارفور الأردن ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى توفير الدعم للمجتمعات المحلية التي نخدمها والمساهمة في تحقيق النمو المنشود،حيث نضع جميع إمكاناتنا لتحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها حيّز التنفيذ، وشراكتنا مع صندوق الأمان تصب في هذا الاتجاه، وهي شراكة متجددة نعتز بها آملين أن تساهم هذه الحملة في مساعدتهم لتحقيق رسالتهم السامية، وفي الوقت ذاته نُشجع جميع عملائنا على المساهمة في إنجاح هذه الحملة من خلال دعم أبنائنا وبناتنا المنتفعين من الصندوق".



تأتي هذه الحملة في إطار الشراكةالوطيدة، التي تجمع "صندوق الأمان" و كارفور الأردن، منذ عام 2015، حيث عملا خلالها على إطلاق العديد من الحملات الناجحة والتي هدفت بمجملها إلى إشراك المجتمع في المساهمة بتوفير تعليم عالي المستوى لشباب وشابات الصندوق وتمكينهم بالمهارات الفردية والعملية والمهنية اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب تأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وقادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.



ويعمل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تأسس عام 2003، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب والشابات الأيتام في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير التعليم الأكاديمي والمهني، ومختلف برامج تطوير الذات، وبناء القدرات، والعمل والريادة، ودعم المعيشة، ليصبحوا أفرادًا منتجين وإيجابيين، وقادرين على تحقيق سبل العيش المستدامة.



