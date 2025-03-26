صندوق الإئتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي يجددان دعم برنامج رفاق السلاح

وتهدف الإتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الإئتمان العسكري السيد يزيد الخالدي، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي، الى تقديم تمويلات شخصية وسكنية، وأخرى لشراء السيارات بشروط ميسرة ومرونة في السداد وبعوائد مخفضة من خلال مختلف فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، وذلك ضمن إطار شامل ومحدد من حيث الإجراءات الفعالة التي تلبي الاحتياجات المالية للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشاد مدير عام صندوق الإئتمان العسكري السيد يزيد الخالدي بدور بنك صفوة الإسلامي في دعم برنامج رفاق السلاح للسنة الثالثة على التوالي وحرصهم على تقديم أسعار تفضيلية لرفاق السلاح، وثمَن على جهودهم في تلبية متطلبات المتقاعدين العسكريين من خلال الخدمات المصرفية والتمويلات التي يقدمها لهم، وأكد على أن الصندوق مستمر في إبرام شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات تحت مظلة برنامج رفاق السلاح.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "نعتز بأن نبقى دوماً جزءاً لا يتجزأ من جهود صندوق الاتئمان العسكري للوصول لحياة كريمة للمتقاعدين العسكريين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يعكس التزامنا المستمر بالمشاركة في تنفيذ التوجيهات والرؤى الملكية السامية للتسهيل على رفاق السلاح تقديراً لدورهم أثناء سنوات خدمتهم، كما يجسد حرصنا على توسيع دائرة الشمول المالي، وتحقيق أثر إيجابي مستدام يخدم الاقتصاد والمجتمع وفق أفضل ممارسات الاستدامة.
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