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الثلاثاء، 18-07-2023 03:22 م

صن دايز للسياحة والسفر حملتها ( خلوها علينا)

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة صن دايز للسياحة والسفر حملة ( خلوها علينا) والتي خصصت من خلالها تذاكر سفر كربح للمشاركين على اسطنبول - شرم الشيخ - طرابزون

وبينت الشركة في إعلان حملتها ان على المشاركين عمل متابعة على صفحة شركة صن دايز للسياحة والسفر عبر موقع انستغرام ، وعمل منشور على خاصية القصص ( ستوري) لدى المشاركين ، الى جنب عمل إشارة ( منشن) لـ 10 أصدقاء على المنشور. 

وتواصل شركة صن دايز حملاتها للمواطنين عبر تقديم أفضل الخدمات والعروض، وتسهم بكل فعالية في دفع عجلة السياحة في الأردن.

اضافة اعلان

 

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