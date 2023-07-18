صن دايز للسياحة والسفر حملتها ( خلوها علينا)

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة صن دايز للسياحة والسفر حملة ( خلوها علينا) والتي خصصت من خلالها تذاكر سفر كربح للمشاركين على اسطنبول - شرم الشيخ - طرابزون



وبينت الشركة في إعلان حملتها ان على المشاركين عمل متابعة على صفحة شركة صن دايز للسياحة والسفر عبر موقع انستغرام ، وعمل منشور على خاصية القصص ( ستوري) لدى المشاركين ، الى جنب عمل إشارة ( منشن) لـ 10 أصدقاء على المنشور.



وتواصل شركة صن دايز حملاتها للمواطنين عبر تقديم أفضل الخدمات والعروض، وتسهم بكل فعالية في دفع عجلة السياحة في الأردن.

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