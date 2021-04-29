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الخميس، 29-04-2021 02:32 م

صوت عالي الجودة وبطارية بعمر طويل.. هذه أبرز مزايا سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة

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الوكيل الاخباري - تلعب الموسيقى دوراً مهماً في حياتنا، فهي تحفزنا أثناء أداء التمارين الشاقة، وتمنحنا المزاج الإيجابي خلال العمل، والأجواء الرائعة عندما نحتاج إلى قضاء فترة من الهدوء والاسترخاء بعد يوم حافل.

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ولتحقيق أقصى استفادة من الموسيقى وغيرها من الأصوات، نحن بحاجة إلى جهاز يستطيع مواكبة احتياجاتنا والعمل دون إبطائنا.

 

وهنا يأتي دور سماعات HUAWEI FreeBuds4i الأحدث من هواوي، والتي تمتاز بجودة عالية وتصميم أنيق، وتوفر صوتاً رائعاً، وعمر بطارية طويل، إضافةً إلى خاصية إلغاء الضجيج النشطة، والشحن السريع، وغيرها من المزايا المذهلة.

 

تعرفوا كيف ستساعدكم هذه السماعات الرائعة في تحقيق أقصى استفادة من مزاياها المتنوعة.

 

 

استيقظوا ومارسوا التمارين الرياضية على أنغام الموسيقى الغنية

 

يرن المنبه لإيقاظكم لبدء يوم حافل بالمهام التي يتعين عليكم إتمامها. ومن الطرق الرائعة لتهيئة أنفسكم ليوم ناجح هي اتباع روتين صباحي يبدأ بأداء التمارين الرياضية.

 

ستستمدون الحماس لدفع أنفسكم لتحقيق أفضل أداء لكم عبر تشغيل الموسيقى المناسبة على سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، التي تمتاز بمحرك ديناميكي كبير بحجم 10 ملم سيمنحكم الأصوات الجهيرة الواضحة الكفيلة بتحفيزكم.

 

وتوفر هذه السماعات أيضاً الأصوات المتوازنة عبر جميع الترددات، مما يعني أنكم ستسمعون الأصوات الواضحة كما أراد لها المؤلف الموسيقي أن تبدو. وبعبارة أخرى، ستبدو الأصوات رائعة بطريقة ستدفعكم لإنجاز مهامكم بسرعة كبيرة.

 

الطاقة الكافية طوال اليوم لمواكبة مهامكم الكثيرة


مضت ساعات الصباح الأولى التي قضيتموها بالاجتماعات والمكالمات المتتالية والاستماع إلى المحادثات عبر الإنترنت كجزء من مهام عملكم اليومية، مما يعني أنه تم استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i طوال فترة الصباح. ولكن ماذا لو لم يكن لديكم الوقت لإعادة شحنها إذا نفدت البطارية.

 

لن تكون هذه مشكلة مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، فهي توفر 10 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بعد شحنها بشكل كامل، وهي كمية كافية من الطاقة لإتمام مكالماتكم أثناء الاستماع أيضاً إلى الأحاديث عبر الإنترنت، وإنجاز مهام العمل الأخرى.

 

هل ترغبون بالاستماع إلى بودكاست أثناء استراحة الغداء ولكنكم قلقون بشأن البطارية؟ لا داعي للقلق، فمع علبة شحن السماعات ستحصل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i على ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

 

لستم متأكدون من المدة التي سيستغرقها الاجتماع عبر الإنترنت؟ لا تقلقوا، لأنكم في أقل من 10 دقائق من الشحن ستحصلون على 4 ساعات من التشغيل، إضافةً إلى ميزة الشحن السريع التي ستمكنكم من الاستمرار بالعمل دون القلق بشأن نفاد طاقة البطارية.

 

حافظوا على تركيزكم خلال أداء مهامكم دون أي تشويش


انتهيتم من يوم شاق آخر في العمل وأنتم في الطريق إلى المنزل. المواصلات مزدحمة وصاخبة، لكنكم ترغبون في اغتنام الفرصة لمراجعة دورة اللغة الأجنبية الصوتية التي كنتم تتعلمونها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

سيتطلب الأمر تركيزاً كبيراً لأداء هذه المهمة، وكلما قل التشتت لديكم كان إنجاز المهمة أفضل وأسهل بكثير. ولحسن حظكم، تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بخاصية إلغاء الضجيج النشطة لحجب أصوات بيئتكم المحيطة، كي تتمكنوا من الاستماع إلى ما هو مهم.

 

وتجعل هذه الميزة السماعات مثالية للاستخدام في البيئات المتنوعة مثل مراكز التسوق المزدحمة أو المطاعم أو الشارع. في المقابل، فهي مزودة بوضع الوعي - Awareness لمساعدتكم على البقاء على دراية بمحيطكم لسماع الإعلانات المهمة دون الحاجة إلى إزالة السماعات.


مريحة وأنيقة لأي مناسبة


إن كنتم ترغبون بالاستمتاع ببعض الموسيقى الهادئة قبل النوم، ستكون سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مريحة عند الارتداء بفضل وزنها الخفيف وتصميمها الذي يناسب قناة أذنكم بشكل مثالي، مما يجعلها السماعات الأمثل للارتداء عندما تضعون رأسكم على الوسادة.

 

إضافةً إلى ذلك، تمتاز هذه السماعات بسهولة الاستخدام بفضل عناصر التحكم الحساسة والدقيقة التي ستمكنكم من الاستمتاع بتجربة استخدام بسيطة بغض النظر عن حالة الاستخدام.


تتوفر سماعات HUAWEIFreeBuds 4i حاليًا في الأردن بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

 

لا تتردد باقتنائها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

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