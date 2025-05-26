صيفية مش عادية من إم جي: دفعتك علينا وإلك مزايا ما بتنعد!

العرض لا يتوقف هنا، بل يشمل تمويل مريح يمتد حتى 8 سنوات بشروط مرنة تناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة سنتين أو حتى 40,000 كم، أيهما يأتي أولاً. كما نوفر لك تسجيل، ترخيص، وتأمين مجاني بالكامل، حتى تكون جاهزاً للانطلاق من دون أي تكلفة إضافية.
ولأن راحتك وسلامتك أولوية، ستحصل أيضاً على خدمة المساعدة على الطريق مجاناً، إلى جانب كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200,000 كم لجميع المركبات. وإذا كنت مهتماً بالمركبات الكهربائية، ستستفيد أيضاً من كفالة على البطارية لمدة 8 سنوات أو 200,000 كم، أيهما يأتي أولاً.
نحن نتعاون مع مجموعة من أبرز البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التسهيلات المالية في الأردن، لتقديم حلول تمويلية سهلة وسريعة تناسب الجميع.
لا تفوّت الفرصة! العرض متوفر لفترة محدودة.
قم بزيارة معرضنا في شارع مكة – مبنى 139، أو تواصل معنا عبر الرقم 065850058
صيفك غير مع إم جي! انطلق الآن واستمتع بأقصى قيمة وأعلى راحة.
-
أخبار متعلقة
-
"ثريا" يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم
-
بحضور شخصيات مرموقة.. انطلاق رسمي لوكالة AUX في مصر بقيادة جوهرة المملكة الأردنية
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي البرتغال مجددًا
-
بحضور عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني
-
الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين
-
5 نصائح ذهبية للاستثمار الناجح في عقارات دبي
-
مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال
-
زين تهنئ بالاستقلال وتدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني