صيفية مش عادية من إم جي: دفعتك علينا وإلك مزايا ما بتنعد!

الوكيل الإخباري- هذا الصيف، إم جي الأردن تقدّم لك عرض لا يُفوّت يجمع بين الراحة، القيمة، والتجربة الفريدة. عند شراء أي سيارة من سيارات إم جي، نغطي لك الدفعة الأولى بالكامل، لتبدأ رحلتك بدون أي دفعة مقدمة - 0 دينار فقط!

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العرض لا يتوقف هنا، بل يشمل تمويل مريح يمتد حتى 8 سنوات بشروط مرنة تناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة سنتين أو حتى 40,000 كم، أيهما يأتي أولاً. كما نوفر لك تسجيل، ترخيص، وتأمين مجاني بالكامل، حتى تكون جاهزاً للانطلاق من دون أي تكلفة إضافية.



ولأن راحتك وسلامتك أولوية، ستحصل أيضاً على خدمة المساعدة على الطريق مجاناً، إلى جانب كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200,000 كم لجميع المركبات. وإذا كنت مهتماً بالمركبات الكهربائية، ستستفيد أيضاً من كفالة على البطارية لمدة 8 سنوات أو 200,000 كم، أيهما يأتي أولاً.