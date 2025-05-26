الإثنين 2025-05-26 04:29 م
 

صيفية مش عادية من إم جي: دفعتك علينا وإلك مزايا ما بتنعد!

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ابدأ رحلتك بدون أي دفعة مقدمة
 
الإثنين، 26-05-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- هذا الصيف، إم جي الأردن تقدّم لك عرض لا يُفوّت يجمع بين الراحة، القيمة، والتجربة الفريدة. عند شراء أي سيارة من سيارات إم جي، نغطي لك الدفعة الأولى بالكامل، لتبدأ رحلتك بدون أي دفعة مقدمة - 0 دينار فقط!

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العرض لا يتوقف هنا، بل يشمل تمويل مريح يمتد حتى 8 سنوات بشروط مرنة تناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة سنتين أو حتى 40,000 كم، أيهما يأتي أولاً. كما نوفر لك تسجيل، ترخيص، وتأمين مجاني بالكامل، حتى تكون جاهزاً للانطلاق من دون أي تكلفة إضافية.


ولأن راحتك وسلامتك أولوية، ستحصل أيضاً على خدمة المساعدة على الطريق مجاناً، إلى جانب كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200,000 كم لجميع المركبات. وإذا كنت مهتماً بالمركبات الكهربائية، ستستفيد أيضاً من كفالة على البطارية لمدة 8 سنوات أو 200,000 كم، أيهما يأتي أولاً.


نحن نتعاون مع مجموعة من أبرز البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التسهيلات المالية في الأردن، لتقديم حلول تمويلية سهلة وسريعة تناسب الجميع.
لا تفوّت الفرصة! العرض متوفر لفترة محدودة.

قم بزيارة معرضنا في شارع مكة – مبنى 139، أو تواصل معنا عبر الرقم 065850058
صيفك غير مع إم جي! انطلق الآن واستمتع بأقصى قيمة وأعلى راحة.

 
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