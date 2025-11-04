ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم"

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة ضراغمة التجارية ، إحدى أعرق العلامات التجارية الأردنية في عالم الأزياء، حملتها الوطنية الجديدة تحت عنوان "إحنا الأردنية، إحنا العالمية"، احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وفي بيان صحفي للشركة فإن الحملة تأتي كرسالة فخر ودعم للمنتخب الوطني، وتجسيد لرؤية ضراغمة في أن الحملات الوطنية لا يجب أن تُقاس بالمبيعات، بل بالأثر الذي تتركه في الوعي الجمعي ودعم رموز الوطن الحقيقيين من لاعبي المنتخب الذين صنعوا التاريخ ورفعوا علم الأردن عاليًا.



واكد بيان الشركة أن الحملة استثمار العلامات الوطنية في الأبطال الأردنيين هو استثمار في الصورة الإيجابية للوطن نفسه، وأن دعمهم يجب أن يكون على مستوى عالمي من حيث جودة الإنتاج والإخراج والتصوير، ليعكس مكانة الأردن وقدرة شبابه على المنافسة في كل المجالات.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة ضراغمة التجارية عبدالله ضراغمة اننا في الشركة نؤمن أن دور العلامة الوطنية يتجاوز البيع والتجارة ، و إنه دور في بناء الصورة التي يراها العالم عن الأردن ، مشيراً إلى أن دعمنا للمنتخب هو رسالة فخر ومسؤولية، واستثمار في الأبطال الذين جعلوا المستحيل ممكنًا."

تعكس الحملة التزام ضراغمة بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، من خلال إنتاج فيديو بجودة عالمية يبرز لاعب المنتخب الوطني يزيد ابو ليلى كأيقونة فخر وطموح عالمي، ويُظهر أن الأردن قادر على الإبداع والتألق في كل المجالات.