ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

الوكيل الإخباري- ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع مؤسسة ولي العهد، ولتوسيع نطاق التعاون فيما بينهما خدمةً للشباب الأردني؛ أعلنت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) عن شراكتها الاستراتيجية لبرنامج "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد المعظم.

اضافة اعلان



وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بشراكتها الممتدة والمثمرة مع مؤسسة ولي العهد، وبكونها جزءاً من المنظومة الوطنية لدعم وتمكين الشباب الأردني تنفيذا لرؤى سمو ولي العهد وتوجيهاته التي تمثل نبراساً لخدمة الأردن وشبابه، إذ تهدف زين ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) من خلال هذه الشراكة إلى دعم مسيرة التعليم التقني في المملكة، و المساهمة في توفير بيئة تعليمية متقدمة للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة.



ويعد برنامج "42 إربد" امتداداً لبرنامج "42 عمّان" الذي افتُتح العام الماضي في العاصمة عمّان، والتابع لشبكة Ecole 42 العالمية والتي تشمل أكثر من 50 مقر في أكثر من 30 دولة حول العالم، والمعروفة بتحقيق نسب توظيف مرتفعة لخريجيها في شركات التكنولوجيا الكبرى، وينفذ برنامج "42" في الأردن بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.



ويتيح برنامج "42" بمقريه في عمّان وإربد فرصاً تدريبية حديثة للمشاركين، تُعزّز من مهاراتهم في مجالات البرمجة وعلوم الحاسوب، حيث يسهم في تمكين طلبة البرنامج عبر توفير محتوى تعليمي محفِّز وفرص تدريبية وتطبيقية في أبرز المسارات التقنية، بما يشمل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات المتقدمة، وتطوير الألعاب، وبرمجة الروبوتات، وإدارة الأنظمة والشبكات، بما يتماشى مع التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل.