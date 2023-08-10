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الخميس، 10-08-2023 01:53 م

ضمن فعالياتها الصيفية للعام 2023 زين الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف عمان بنسخته الـ15

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن مواصلة فعالياتها وبرامجها لصيف 2023، حيث جددت شراكتها الاستراتيجية لمهرجان صيف عمان بنسخته الـ15، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى في حدائق الحسين خلال الفترة من 11 ولغاية 20 آب.اضافة اعلان


وتأتي رعاية زين ومشاركتها في هذا الحدث ضمن أجندة فعالياتها الصيفية التي تحرص من خلالها على التواجد في أبرز الفعاليات والأحداث التي تقام في المملكة، لتحافظ الشركة على تفاعلها مع مشتركيها ومع كافة فئات المجتمع في إطار دورها البارز المتمثل بالمساهمة في إنجاح هذه الفعاليات التي تعد وجهة للعائلات وزوار الأردن، إضافة إلى حرص الشركة على تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها مع أمانة عمان الكبرى بموجب الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع الطرفين منذ أعوام، والتي تشتمل على العديد من مجالات التعاون المشترك لخدمة عمّان والعمّانيين وزوار العاصمة.

وستشارك زين في المهرجان عبر مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي ستقيمها طيلة أيام المهرجان، وتقديم الجوائز للأطفال والعائلات، حيث وجّهت الشركة دعوتها لجميع زوار المهرجان للمشاركة والاستمتاع بالتجربة الممتعة التي سيوفرها المهرجان، حيث يتضمن أمسيات فنية وعروض فلكلورية ومسرحية، ومساحات للترفيه مخصصة للأطفال.

 




 

 


 

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