طرق الدفع عن طريق السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - تعتبر شركة السوق المفتوح أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة وأكثرها شعبية في الأردن، وهي عبارة عن منصة إعلانات مبوبة تقدم خدماتها الإعلانية والتسويقية لجميع المستخدمين والزائرين في دول الشرق الأوسط، مع أكثر من 2 مليار مشاهدة شهرياً للإعلانات الموجودة عليها، ويمكنك الدفع عن طريق السوق المفتوح للإعلان بشكل آمن وموثوق، كما ويمكنك الدفع للاشتراك بالخدمات الإعلانية وزيادة فرص بيع السلع الخاصة بك بشكل كبير.



تعمل منصة السوق المفتوح على ربط البائعين والمشترين بشكل مباشر لتمكينهم من البيع والشراء أو الحصول على خدمة أو حتى وظيفة دون عناء، وفور دخولك إلى الموقع أو التطبيق، ستظهر لك السلع وفق قوائم رئيسية وفرعية. للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، والمميز في السوق المفتوح أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



الخدمات الإعلانية على السوق المفتوح

اضافة اعلان



إن كنت ترغب ببيع سلعتك بأفضل الطرق على الإطلاق، يوفر السوق المفتوح خدمات إعلانية تساعدك في الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع، ويشمل ذلك خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية، وخدمة الإعلانات المميزة ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.



كيفية الدفع على السوق المفتوح



يقدم السوق المفتوح خدماته في 19 دولة، وتختلف طرق الدفع من دولة إلى أخرى.



في حال رغبتك بالاشتراك بأي من الخدمات المدفوعة على الموقع في الأردن، يمكنك الدفع من خلال طرق الدفع المتوفرة التالية:



●يمكنك الدفع نقداً في مكاتب السوق المفتوح (عمان، شارع مكة، ابراج الحجاز، الطابق السابع، ٧٠١ ) ليتم تفعيل الخدمة مباشرة.

●يمكنك الدفع من خلال بطاقات الفيزا والماستر كارد.

●يمكنك الدفع عن طريق إي فواتيركم (eFawateercom) من خلال إضافة حسابك البنكي عبر الموقع الالكتروني.

●يمكنك الدفع عن طريق محفظة "دينارك"

●يمكنك الدفع عن طريق بطاقات السوق المفتوح "باي تك"



من الجدير بالذكر أنّ طرق الدفع تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، تشتمل طرق الدفع في الكويت على بطاقات الفيزا والماستر كارد، والدفع عن طريق Knet، أما في العراق فتشتمل طرق الدفع على تطبيق ديجيتال زون، وزين كاش، وكشك، إلى جانب الفيزا والماتسر كارد.



للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح في الأردن على الرقم 0790180000، أو التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.



