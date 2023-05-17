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الأربعاء، 17-05-2023 12:06 م

طلاب الأردن يتأهلون للمراحل النهائية في مسابقة Make It Bright التي أطلقتها JTIالعالمية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة JTI العالمية عن نجاح طالبين جامعيين من الأردن (طالب وطالبة) في التأهل للمراحل النهائية ضمن مسابقتها العالمية المخصصة للشباب Make it bright "اصنع التميّز" والتي أقيمت للعام الرابع على التوالي، بمشاركة طلّاب من 14 دولة حول العالم، وقد تم اختيار الطلاب الأردنيين من بين المشاركين للمنافسة في المراحل الأخيرة.

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وقد تضمنت مسابقة MIB تقديم أفكار وحلول مبتكرة لتحسين بيئة الأعمال، وهذا العام كان موضوع المسابقة هو "الدوام المدمج بين المكاتب والدوام عن بعد" وكيف يمكن أن يكون مثالياً ومنتجاً. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب الذين لديهم شغف ومهارات لحل المشكلات وابتكار الأفكار وتطبيقها على بيئة العمل الحقيقية، وحصد النتائج النهائية على أرض الواقع.


وخلال المسابقة، تم تقييم الأفكار المقدمة من قبل لجنة تحكيم متخصصة في مجال الأعمال، ثم اختيار الفائزين بناءً على الفكرة الأكثر ابتكاراً وذات الجدوى التجارية والعملية.
وفي تعليقه، قال السيد إغناسيو آغيليرا مدير عام JTI الأردن: "على الرغم من عدم تمكنهم من الفوز بالمرحلة النهائية، إلا أن نجاح الطلاب الأردنيين في التأهل للمراحل النهائية في هذه المسابقة هو دليل على المواهب الشابّة والمهارات المبتكرة التي يتمتع بها شباب الأردن، ونحن فخورون بتشجيع ودعم هذه المواهب كجزء من واجبنا ومسؤوليتنا المجتمعية التي نسعى دوماً لترجمتها إلى خدمات مباشرة، وفرص حقيقية لأبناء المجتمع الأردني". وأضاف بأن هذه المسابقة تعتبر جزءاً من البرامج الاجتماعية – التعليمية والعلمية – التي تتبنّاها الشركة العالمية، تعمل من خلالها على الجمع بين المواهب الشابة من دول متعددة حول العالم، والاستفادة من الهوية الشاملة للشركة.
وقد تم تكريم الفائزين بالمسابقة، وإلحاقهم ببرنامج تدريب متكامل مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر بمقر JTI في جنيف، حيث سيتعلمون المزيد حول الأعمال والابتكار والتسويق ضمن بيئة عمل دولية.


 




 

 


 

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