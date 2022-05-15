" طلبات الأردن " تختتم شهر رمضان محققة أهدافها

الوكيل الإخباري - في ختام شهر رمضان، الشهر الذي يزيد الحرص فيه على إبراز روح وقيم التراحم والتكافل الاجتماعي، استكملت شركة "طلبات الأردن"، المنصة التكنولوجية الرائدة في الأردن والمنطقة والمتخصصة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال الإنترنت، مجموعة من البرامج والأنشطة المجتمعية التي نفذتها على امتداد الشهر الكريم، محققة أهدافها في مساندة شريحة من الأقل حظاً.

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وكانت "طلبات" وامتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع بنك الطعام الأردني واستمراراً لدعم المستفيدين من خدماته، قد قدمت ما مجموعه 890 وجبة لتفطير صائم، وذلك من خلال التبرع بوجبات منها مقابل الطلبات التي تم إجراؤها عبر منصتها في الثامن من نيسان. وفي سياق متصل، فقد أتاحت الشركة الفرصة لعملائها للتعبير عن روح العطاء لديهم وليكونوا جزءاً من عملية تفطير الصائمين الواسعة التي قام عليها بنك الطعام الأردني، من خلال تخصيص خدمة لتسهيل التبرع بوجبات إفطار رمضانية لصالح المستفيدين منه عبر تطبيق "طلبات"، والتي أضافتها لخدمة التبرع بطرود الخير الغذائية المتاحة منذ وقت سابق لرمضان.



وفي مبادرة أخرى، فقد دعمت "طلبات" مشروع الطرود الغذائية التابع لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذي انطوى على إيصال الدعم لعدد من الأسر العفيفة بالشراكة مع بنك الطعام الأردني، كما أنها خصصت سائق توصيل ليتولى مهمة توصيل الطعام الفائض لدى شبكة من المطاعم إلى البنك.



وقد أسهمت المبادرات المتنوعة التي نفذتها الشركة منفردة أو بالشراكة مع شبكة منظمات المجتمع المدني ولصالحها، أو من خلال خدمات تسهيل التبرع التي ينطوي عليها التطبيق، بجمع تبرعات بلغت قيمتها39,627.8دينار أردني، وتأمين 10,815 وجبة لتفطير الصائمين من الأقل حظاً.



هذا وأطلقت "طلبات" حملة "حقق أمنية طفل" بالشراكة مع جمعية قرى الأطفال S.O.S الأردنية، وبمشاركة واسعة من موظفيها الذين تولوا مهمة رصد أمنيات أطفال الجمعية من هدايا رغبوابالحصول عليها، وشرائها ومن ثم مفاجأتهم بها عبر قضاء يوم نوعي وترفيهي معهم تطوعاً.

وتحفيزاً وتشجيعاً للأردنيين على زيادة العطاء، فقد استفادت الشركة من شبكتها المتنامية من السائقين الذين قاموا بتوزيع المنشورات الخاصة بحملة الزكاة التابعة لمركز الحسين للسرطان والهادفة للتبرع لصالح المرضى مع كل طلب تم إجراؤه ضمن خدمة "طلبات مارت"، ما أسفر عن جمع ما قيمته 12,500 دينار أردني رصدت لخدمة هذه الغاية.

ولحرصها على سلامة أبناء المجتمع بشكل عام خلال الشهر الفضيل، فقد تعاونت الشركة مع معهد المرور الأردني لتوعية الصائمين من سائقي المركبات والمشاة حول الاستخدام الآمن للطرق مع بعض النصائح والإرشادات الهامة، منتهزة الفرصة لزيادة وعيهم حول منظمات المجتمع المدني التي تخصص خدمة لدعمها عبر التطبيق.



وتعليقاً منها على هذا الشأن، قالت المدير العام لـشركة "طلبات الأردن"، هلا سراج: "بصفتنا شركة تعمل مدفوعة بهدف نبيل، فإننا نسعى دائماً في طلبات لتأدية دور فعال في زيادة الوعي حول القضايا والتحديات المجتمعية الملحة، والمساهمة في معالجتها، لا سيما قضية مكافحة الجوع التي تعد الأبرز، وذلك بالاستفادة من منصتنا التقنية وشبكتنا من المطاعم والمقاهي والمتاجر والسائقين، إلى جانب توجهاتنا لتقديم الدعم والمساندة أينما استدعت الحاجة على مدار العام. سعداء بتنفيذ مبادراتنا الرمضانية ومد يد العون لمن هم بحاجة لها وإدخال البهجة إلى قلوبهم، ونعتز بما لمسناه لدى موظفينا من روح تكافلية وحماس للتطوع لأعمال الخير.

نبتكر أشكال وأساليب جديدة للعطاء باستخدام منصتنا التقنية لربط العملاء بمنظمات المجتمع المدني والمستفيدين من خدماتها على حد سواء."



ومن الجدير بالذكر أنه بإمكان عملاء "طلبات" وغيرهم من الراغبين بتجسيد روحهم المعطاءة، التبرع ودعم أي من المبادرات ومنظمات المجتمع المدني المخصص خدمة لدعمها عبر التطبيق في أي وقت وعلى مدار العام.