"طلبات" الأردن تختتم مبادراتها الرمضانية لعام 2025

وقد شهدت المبادرات الخيرية المتنوعة التي نفذتها الشركة عبر التطبيق، والتي ساندت عبرها العديد من منظمات المجتمع المدني التي تخصص خدمة للتبرع لصالحها على منصتها، تفاعلاً واسعاً من المستخدمين، مما ساهم في توسيع مظلة العطاء بمجموع تبرعات زادت على 110 آلاف دينار، وبالتالي دعم فئات وقطاعات عدة على نحو أوسع.
وفي سياق متصل، فقد نظمت "طلبات" الأردن فعاليات تطوعية متعددة بشكل منفرد وأخرى من خلال شراكاتها المجتمعية؛ وذلك لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية عكست معها التزامها بتعزيز قيم التكافل وروح المبادرة لخدمة الآخرين، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية التي تشكل أهمية قصوى لديها.
وفي ما يخص السائقين، ركزت المبادرات التي نفذتها "طلبات" الأردن على تقديم الدعم المادي والمعنوي، من خلال الحوافز المالية الإضافية والمباشرة، والجوائز التكريمية لأصحاب الأداء المتميز، فضلاً عن النشاطات الرمضانية الاجتماعية والترفيهية. كذلك، فقد اشتملت المبادرات على لفتة خاصة لتكريم عدد من السائقات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم في إطار حرص الشركة على تعزيز التنوع والتمكين.
وتعد هذه المبادرات امتداداً لاستراتيجية الشركة الخاصة بإدارة رعاية سائقيها، والتي يتم تصميمها وفقاً لاحتياجات وتطلعات السائقين الذين تعتبرهم العمود الفقري لعملياتها، مجسدة عبرها ثقافتها التي تحترم الجهد وتحتفي بالعطاء.
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