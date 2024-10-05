طلبات الأردن تستقبل مديرها العام الجديد سليم حمّاد

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية، عن تعيين سليم حمّاد مديراً عاماً جديداً لها، ليتولى من خلال منصبه إدارة عمليات الشركة وقيادتها نحو تحقيق رؤيتها وتطلعاتها، بما يعزز نموها وحضورها، وبما يرتقي بتجارب العملاء والشركاء والسائقين، وبما يعمق مساهمتها في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد، مع استراتيجيات كفؤة وفعالة.

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ويأتي تعيين حمّاد لما يمتلكه من معرفة وخبرة كبيرة في مجالات التجارة الإلكترونية والأعمال الإدارية والتسويقية والبيعية وريادة الأعمال، اكتسبها على مدار مسيرته المهنية الحافلة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، والتي أمضاها في شغل عدد من المناصب القيادية في شركات عالمية وإقليمية كبرى، منها مجموعة صناعات الغانم، وشركة Amazon وSouq.com في الأردن والسعودية، و Maktoob.com، وغيرها، إلى جانب عضوية العديد من جمعيات الأعمال والتكنولوجيا.