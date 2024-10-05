طلبات الأردن تستقبل مديرها العام الجديد سليم حمّاد

ويأتي تعيين حمّاد لما يمتلكه من معرفة وخبرة كبيرة في مجالات التجارة الإلكترونية والأعمال الإدارية والتسويقية والبيعية وريادة الأعمال، اكتسبها على مدار مسيرته المهنية الحافلة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، والتي أمضاها في شغل عدد من المناصب القيادية في شركات عالمية وإقليمية كبرى، منها مجموعة صناعات الغانم، وشركة Amazon وSouq.com في الأردن والسعودية، و Maktoob.com، وغيرها، إلى جانب عضوية العديد من جمعيات الأعمال والتكنولوجيا.
ويذكر أن حمّاد وهو خريج كلية هارفارد للأعمال ضمن برنامج القيادة لكبار المديرين، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوج
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