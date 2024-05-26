"طلبات" الأردن تطلق برنامجها لمكافآت العملاء tRewards

الوكيل الاخباري - أطلقت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج مكافآت العملاء tRewards، والذي تقدم لعملائها من خلاله، الفرصة لتجميع النقاط مجاناً التي تظل صالحة لمدة 60 يوماً، وذلك مع كل طلب يتم إجراؤه عبر منصتها أو عبر التطبيق مهما كانت قيمته، واستبدال النقاط المجمعة بقسائم خصم لاستخدامها لدى مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي والمشاركة في البرنامج من تلك المنضمة لمنصتها، وتعزيزاً لمزايا البرنامج، فإنه بإمكان العملاء الذين يملكون نقاطاً مجمعة، استخدام هذه النقاط للدخول في إحدى السحوبات التي يقدمها حسب الشروط والأحكام، والتي تتنوع ما بين سحوبات شهرية، وسحب نصف سنوي كل 6 أشهر، على العديد من الجوائز المميزة.

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وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير المشاريع لدى "طلبات" الأردن، محمد أبو حميدان: "سعداء بإطلاق برنامج مكافآت العملاء، الذي سعينا من خلاله للتواصل مع عملائنا على طريقتنا وإثراء تجربتهم معنا؛ مقدمين لهم فرصة الاستفادة من العديد من الخصومات الحصرية التي تجسد جهودنا لتقديم المزيد من العروض المبتكرة المنطوية على القيمة والاستفادة الأكبر والتوفير الحقيقي، كل ذلك بالاستفادة من إمكانات وقدرات نظامنا البيئي الشامل."



وللبدء باستبدال رصيد النقاط المجمعة مع "طلبات" الأردن، لن يكون على العميل سوى الوصول إلى خيار "المكافآت" بعد الدخول إلى حسابه من خلال خيار "حسابك" عبر التطبيق في أي وقت، والاطلاع على المكافآت المتاحة والاستفادة منها. هذا وستعمل "طلبات" الأردن على إثراء ما تقدمه من خلال إضافة المزيد من الخصومات والعروض لدى عدد أوسع من المطاعم، ولدى "طلبات مارت".



ويمكن للعملاء والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة تحميل تطبيق "طلبات" للاستمتاع بخدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من آلاف المطاعم والمقاهي والمتاجر في جميع أنحاء الأردن. كذلك، يمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "جوجل بلاي" ومتجر تطبيقات شركة "أبل"، وكذلك متجر شركة "هواوي".

