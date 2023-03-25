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السبت، 25-03-2023 01:05 م

"طلبات" الأردن تطلق خيار استلام الطلبات من المطاعم مباشرة

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الوكيل الإخباري - امتداداً للجهود الابتكارية الرامية لمواصلة إثراء تجارب العملاء، أعلنت شركة "طلبات" الأردن، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن إتاحة إمكانية استلام العملاء المباشر لطلباتهم التي يتم تنفيذها عبر التطبيق، وذلك مع إطلاق خيار "استلم بنفسك" المجاني والمريح خاصة أوقات التنقل، مجنباً إياهم الانتظار، في الوقت الذي يمنحهم فيه قدراً كبيراً من السهولة والسرعة.

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ومن خلال خيار "استلم بنفسك"، سيتمكن العملاء من طلب وجباتهم ومشروباتهم المفضلة المتوفرة ضمن قوائم المطاعم والمقاهي على التطبيق، واستلامها بأنفسهم عند جاهزيتها فوراً من نقاط البيع.


ويعبر الخيار الجديد عن سعي "طلبات" الدائم لتقديم المزيد من الخيارات الاستثنائية التي تعزز المرونة في تجربة العملاء، وتستجيب لتطلعاتهم، فضلاً عن توفير التكلفة المترتبة عليهم عبر تخليصهم من رسوم التوصيل أو الخدمة. وإلى جانب ذلك، فإنه سيكون بإمكان العملاء التمتع بالعديد من العروض التوفيرية القيمة التي تقدم ضمن هذا الخيار.


وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، هلا سراج: "نحرص على رفد السوق بأحدث الابتكارات التي تواصل طلبات دفع حدودها لمستويات أكثر تقدماً، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء وأكثرها تنوعاً لتبسيط وتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مستمر. وينطوي خيار "استلم بنفسك" على أهمية كبيرة ليس فقط للعملاء، بل ولشبكة المطاعم والمقاهي المنضمة لمنصتنا؛ ذلك أنه يسهم في تنمية أعمالها وتمكينها من استقطاب المزيد من العملاء دون إضافة أية أعباء تشغيلية عليها، مع توفير الرسوم على العملاء."
واختتمت سراج بالإعراب عن فخرها بمواصلة الشركة تصدر ريادة مجال عملها، والمساهمة في الارتقاء ببيئة ونظام ونماذج الأعمال العصرية ضمنه.

 




 

 


 

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