الإثنين 2025-07-07 12:55 م
 

"طلبات" الأردن تعلن الفائز بسيارة "BMW I4" ضمن حملتها الصيفية الأولى "اطلب بلا هم واربح BMW"

رلت
طلبات
 
الإثنين، 07-07-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   فاجأت شركة "طلبات" الأردن عبر اتصال هاتفي، عميلها (أحمد حيمور) بفوزه بسيارة BMW I4 موديل 2025 مجمركة ومؤمنة، وذلك في ختام  أولى حملات صيف 2025 "اطلب بلا هم واربح BMW"، التي انطلقت في الأول من حزيران الماضي واستمرت على مدار الشهر.

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وقد جاء إعلان اسم الفائز إثر إجراء السحب الذي تم بإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن حفل وسط أجواء من الحماس، والذي بثت فعالياته مباشرة عبر صفحة طلبات على إنستغرام.


وكانت الحملة التي هدفت للتواصل مع العملاء ومكافأة ولائهم وتعزيز تجربتهم مع الشركة، قد لاقت إقبالاً واسعاً بمشاركة آلاف المتسوقين عبر التطبيق ممن تمكنوا من دخول السحب على السيارة تلقائياً، وذلك مع كل طلب.


ويشار إلى أن "طلبات" الأردن تواصل تلبية احتياجات عملائها بما يمتد ليشمل ما هو أكثر من خدماتها الأساسية، تأكيداً على التزامها بتقديم تجارب مميزة وذات قيمة مضافة، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة كشريك للحياة اليومية للآلاف من الناس.

 
 
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