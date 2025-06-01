"طلبات" الأردن تعلن عن أولى حملاتها الصيفية "اطلب بلا هم واربح BMW"

ومن خلال الحملة التي تهدف الشركة من خلالها لمكافأة ولاء العملاء وتعزيز تجربتهم معها، سيكون بإمكان جميع مستخدمي التطبيق خلال فترة الحملة، التأهل للدخول في السحب على السيارة تلقائياً مع كل طلب تزيد قيمته على 5 دنانير، مع إمكانية زيادة فرص الفوز بالسحب مع كل عملية طلب.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تعد واحدة من سلسلة الحملات التي تطلقها "طلبات" الأردن لتقديم الأفضل لقاعدة عملائها وللمستهلكين بشكل دوري، ولجعل تجربة طلب وتوصيل الطعام ومستلزمات البقالة الأساسية معها أكثر حماسة وتميزاً مع القيمة المضافة التي تتيحها.
وتواكب "طلبات" الأردن احتياجات عملائها في مختلف مواقعهم وأوقات طلباتهم، وتقوم بتسليم وجباتهم المفضلة والبقالة بكل سهولة وراحة من خلال التطبيق الذي يمكن تنزيله من خلال متجر "جوجل بلاي" ومتجر "أبل"، ومتجر "هواوي"، داعية إياهم ليكونوا جزءاً من حملتها الصيفية لعدم تفويت فرصة الفوز بالسيارة.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الإسكان داعم رئيسي لأحد مباني سكن الطلبة في كينغز أكاديمي
-
شركة مجموعة العربي للاستثمار تحصد "جائزة أفضل أداء لعام 2024" من بورصة عمّان
-
حظي بمشاركة أكثر من 1000 متسابقة.. زين راعي الاتصالات الحصري لبرومين سِباق السيدات
-
وفد من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية يزور شركة المناصير للزيوت والمحروقات
-
بيان صادر عن شركة CFI الأردن
-
كابيتال بنك يجدد شراكته الاستراتيجية مع قرى الأطفال SOS ويوسع نطاق دعمه ليشمل رعاية منزلين أسريين
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
-
اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي