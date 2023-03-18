طلبات" الأردن تفتتح مركز "أبطال طلبات" وتكرم أصحاب الأداء المتميز لعام 2022

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افتتحت شركة "طلبات" الأردن، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، مؤخراً مركز "أبطال طلبات" في منطقة صويلح، والذي خصصته لتلبية احتياجات سائقيها الذين تعتبرهم عمودها الفقري وجوهر عملياتها. وقد تم افتتاح المركز رسمياً ضمن حفل أقامته الشركة بحضور عدد من سائقيها، وفريق الخدمات اللوجستية والشركات المساندة، بالإضافة إلى فريق إدارة طلبات الأردن والفريق الإقليمي، مشتملاً على العديد من الفعاليات التي كان من أبرزها جائزة أبطال طلبات السنوية للسائقين المتميزين لعام 2022، ومنحهم شهادات شكر، فضلاً عن الفقرات الترفيهية والمسابقات والألعاب التي جمعت السائقين بأجواء ودية. وستعمل الشركة عبر المركز المجهز بشكل مناسب ومريح على التواصل بفعالية مع السائقين، وتقديم كافة أشكال الخدمة والدعم لهم، بما في ذلك خدمات التدريب للسائقين الجدد المنضمين لأسطولها، وخدمات المساعدة من قبل المشرفين ، فضلاً عن الخدمات الترفيهية ضمن المنطقة المخصصة لتمكينهم من أخذ قسط من الراحة بين الشفتات والاستمتاع بوقتهم. ويعتبر مركز "أبطال طلبات" الإضافة الأحدث التي تقدمها الشركة لسائقيها ضمن استراتيجيتها الخاصة بإدارة رعايتهم، والتي تعكس عبرها جهودها المتواصلة لتحسين تجربتهم معها والانتقال بها إلى مستويات أفضل يوماً بعد يوم من خلال ما تقدمه لهم من برامج تأهيل وتحفيز وتقدير.