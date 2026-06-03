طلبات الأردن تمنح الجماهير فرصة اقتناء تيشيرت النشامى المونديالي لأول مرة عبر منصتها بالشراكة مع كيلمي

الوكيل الإخباري- (عمّان، الأردن – 03 حزيران 2026): مع اقتراب مشاركة النشامى التاريخية في بطولة كأس العالم، ووسط اهتمام واسع بمنتجات المنتخب الوطني الأردني الرسمية، بدأت "طلبات" الأردن بتوفير التيشيرت الرسمي للمنتخب المشارك في كأس العالم 2026 عبر منصتها.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة تجمعها مع شركة الملابس الرياضية "كيلمي" الأردن، التي تعد الشريك الفني للمنتخب، وانطلاقاً من حرصها على ربط الرياضة، خاصة كرة القدم بحلولها الرقمية المبتكرة، باعتبارها علامة حريصة على مواكبة اهتمامات أبناء المجتمع لا سيما في المناسبات الوطنية الهامة.



وتسهم "طلبات" الأردن من خلال هذه الشراكة في تطوير وتسهيل تجربة حصول الجماهير داخل المملكة على التيشيرت الذي يعتبر رمزاً للهوية والانتماء، في إطار عملية طلب وشراء سلسة ومباشرة عبر الخدمة التي تخصصها لشركة "كيلمي" الأردن على التطبيق، معززة بتوصيل كفؤ مع مراكز التخزين التي وفرتها لمواءمة الطلب العالي المتوقع.



وقال المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حماد: "نفخر بإتاحة التيشيرت الرسمي للنشامى عبر منصتنا، في خطوة تعكس حرصنا على تقريب الجماهير من لحظاتهم الوطنية الأهم، كما تجسد التزامنا بأن نكون جزءاً من التجارب التي يعيش فيها الأردنيون مشاعر الفخر والحماس، ابتداءً من تفاصيل حياتهم اليومية وصولاً إلى أكبر المحافل العالمية."