"طلبات" الأردن توقع اتفاقية مع وقف ثريد لتسهيل التبرع لصالح المستفيدين من خدماته في الأردن وغزة

الوكيل الاخباري - وقعت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً اتفاقية تعاون مع وقف ثريد الخيري، الذي يعد وقفاً خيرياً يهدف لمكافحة الجوع ونقص التغذية، وذلك لدعم مشاريعه وبرامجه الهادفة لإيصال الدعم الغذائي للمستفيدين منها في الأردن وغزة.

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وستتيح "طلبات" الأردن من خلال الاتفاقية الفرصة لأبناء المجتمع من عملائها، لمد يد العون لمن هم بحاجة لذلك بسلاسة وسرعة، من خلال خدمة التبرع التي تخصصها لدعم أي من مشاريع وبرامج وقف ثريد في أي وقت على مدار العام، عبر مجموعة "ساهم في الخير" على تطبيق "طلبات" الذي يمكن تنزيله من متجر "جوجل بلاي" ومتجر تطبيقات شركة "أبل"، وكذلك متجر شركة "هواوي".



وفي إطار هذه الخدمة، تسهل "طلبات" الأردن على وقف ثريد جمع التبرعات النقدية والتبرع بالوجبات الغذائية، ومنها الوجبات الإغاثية للأهل في غزة، إلى جانب جمع الصدقات من الراغبين بتقديمها، بما يعزز جهود تقديم المساعدات الغذائية وسد الاحتياجات في هذا المجال في الأردن، والحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية في غزة، وبالتالي الإسهام في خلق التأثير الإيجابي على نطاق واسع.

ويشار إلى أن وقف ثريد كان قد تأسس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية.