"طلبات الأردن" و HoopTop يوقعان شراكة لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن

الإثنين، 01-06-2026 03:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت "طلبات الأردن" عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة عام مع شركة HoopTop، الشركة الرياضية المتخصصة في تطوير كرة السلة وصناعة بيئة احترافية للمواهب واللاعبين في المملكة، وذلك ضمن توجه الطرفين لدعم الرياضة وتمكين الشباب.

وتهدف الشراكة إلى دعم البرامج التدريبية والفعاليات الرياضية والمبادرات المجتمعية التي تنظمها HoopTop، بما يسهم في تطوير المواهب وتعزيز ثقافة الرياضة والأداء الاحترافي بين فئة الشباب.


وقال السيد سليم حماد، المدير العام لـ طلبات الأردن:"نؤمن في طلبات بأهمية دعم المبادرات التي تترك أثرًا حقيقيًا في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع HoopTop انسجامًا مع رؤيتنا في دعم الشباب والرياضة والمواهب الأردنية الواعدة."


من جانبه، قال السيد معتصم سلامة، مؤسس HoopTop: "نسعى في HoopTop إلى تقديم تجربة رياضية احترافية تتجاوز التدريب التقليدي، وتركز على تطوير اللاعبين وصناعة بيئة ملهمة للمواهب. ونعتز بهذه الشراكة مع طلبات لما تحمله من رؤية مشتركة لدعم مستقبل كرة السلة في الأردن."


ومن المتوقع أن تشمل الشراكة سلسلة من البرامج والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور كرة السلة ويدعم تطور المواهب المحلية.

