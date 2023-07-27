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الخميس، 27-07-2023 04:19 م

طلبات الطعام مع كريم في نمو مستمر منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - أظهرت بعض الأرقام الإحصائية لكريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، تعاون الشركة مع أكثر من 3000 مطعم لتوصيل الطعام حتى هذا اليوم في الأردن، مؤكدةً بذلك دور كريم في تسهيل حياة عملائها من خلال حرصها على السرعة والسهولة في توصيل الطلبات. وسجل احد الطلبات على كريم زمن قياسي بوصوله الى العميل خلال 6.38 دقيقة. اضافة اعلان


وشهدت كريم خلال عام واحد فقط زيادة ملحوظة في عدد طلبات الطعام، مما يُظهر مدى اعتماد عملائها على خدماتها وتقديرهم لها. كما سجلت أيضًا زيادة ضخمة وتوسع في شبكة شركاء الطعام والتي تضاعفت بين 2022 و 2023، موفرةً بذلك مجموعة أكبر من خيارات الطعام لمستخدميها.

وبلغ أكبر عدد من الطلبات التي قام بها عميل واحد منذ بداية هذا العام حوالي 400 طلب، كما سُجل أسرع وقت توصيل طلب خلال مدة زمنية تبلغ 6.38 دقيقة من "ستاربكس". وإذا كنت تتساءل عن أكثر الاطباق الجانبية شهرةً وطلباً في الأردن، فهي صلصة "بيج تايستي" التي يستمتع بها العملاء دائمًا بجانب وجبتهم من ماكدونالدز.

وتستمر كريم في الأردن في كونها المنصة المُفضّلة لعشاق الطعام، مسجلةً بذلك احصائيات مثيرة للإعجاب لطلبات من مختلف انواع الاطعمة. ومنذ بداية العام، يحتل البرغر المرتبة الأولى كأكثر فئة طعام طلباً ويليه الفلافل، والذي يعتبر من أشهر الأصناف لدى الأردنيين ، وثم يأتي بعده الشاورما، الوجبة المفضلة في الشرق الأوسط كما وتحتل البيتزا المرتبة الرابعة الأكثر طلباً.

ويوفر مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا، وقد تمكن البعض من توفير حوالي 70 دينار في الشهر. ويجدر الذكر أن أحد العملاء قام بتوفير 450 دينار أردني منذ الاشتراك ببرنامج كريم بلاص ويعتبر هذا الرقم الأعلى حتى الآن.
وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن قائلة: "تلتزم خدمة كريم لتوصيل الطعام بتوفير أفضل تجربة لكل عملائها وذلك من خلال توفير خيارات كثيرة من مختلف المطاعم والمطابخ. ونحن ممتنين دائماً لثقة عملائنا ودعمهم المستمر لنا، كما نفخر بشركائنا في الطعام الذين نعتبرهم عائلة كريم الكبيرة. ولا ننسى أبداً تفاني كباتن كريم المجتهدين الذين يعملون دائماً على توصيل الطلبات بسرعة وسلاسة إلى عتبات المنازل".

وعلقت رنا، احدى أكثر العملاء استخداماً لكريم في طلب الطعام: "أنا سعيدة جدًا بخدمة توصيل الطعام من كريم؛ فقد غيّرت تمامًا كيفية استمتاعي بالوجبات وجعلت حياتي أكثر سهولة. أقوم بالطلب دائماً من مجموعة واسعة من المطاعم والمطابخ وبشكل مباشر من هاتفي. سواء أردت وجبة خفيفة وسريعة أو وجبة كاملة، أثق بشكل كبير أن الطعام سيصل بسرعة ودقة من أي مطعم اختاره مع كريم".

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

 




 

 


 

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