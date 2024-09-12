طلبات تتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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الوكيل الإخباري- أعلنت طلبات، المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة، عن شراكة جديدة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصبح طلبات بموجبها شريكاً إقليمياً رسمياً لمباريات أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اضافة اعلان





وفي إطار الشراكة، ستتولى طلبات مهمة تعزيز تجربة أيام المباريات بشكل عام، حيث ستقوم بتنفيذ أنشطة تفاعلية تقدم معها العديد من الجوائز وغيرها من المفاجآت لمشجعي كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والعراق.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب رئيس قسم الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في طلبات، ستيفانو فيكيو: : "بصفتي من محبين كرة القدم، أنا شخصياً سعيد جداً بانضمام طلبات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذه الشراكة تهدف إلى إطلاق العنان للإبداع وتطوير تجربة متابعة المباريات، مع الاستمرار في تسهيل الحياة لعملائنا. بعد أن نمت طلبات لتصبح منصة التوصيل حسب الطلب الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحن فريق طلبات متحمسون للغاية لهذه الفرصة الجديدة لتحقيق أشياء مذهلة في هذا الموسم."



ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سيري ويندسور جون: ": "يسعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشراكة مع طلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كرة القدم الآسيوية جزء لا يتجزأ من قاعدتها الجماهيرية المتحمسة. يلتزم كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وطلبات بدفع الابتكار والتميز ونشكرهم على تأكيد ثقتهم في كرة القدم الآسيوية، خاصة وأن مسابقات نادي الاتحاد الآسيوي تبشر بعصر جديد من النمو."



"نتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع طلبات لتقديم تجارب جديدة ومثيرة وبينما نسعى جاهدين لتعميق علاقاتنا مع مشجعي كرة القدم الآسيويين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."



وضمن هذه الشراكة تحرص طلبات الأردن على تعزيز تجربة عملائها من مشجعي كرة القدم في الأردن مقدمةً لهم لحظات لا تُنسى، من خلال تنفيذ فعاليات محلية خاصة على قنواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين اثنين منهم من التمتع بالفوز بقميص موقع من أبرز لاعبي الأندية الآسيوية ونجوم الكرة العالميين، . فضلاً عن إتاحة الفرصة للفائزين للفوز بتذاكر لحضور مباريات المنتخبات الأردنية المشاركة. وتعكس هذه المبادرة التزام طلبات الأردن بالتفاعل مع العملاء بطرق إبداعية، ودعمهم في اهتماماتهم، إلى جانب تقديم قيمة مضافة لهم في كل تجربة تقدمها، مما يعكس جهودها لتوفير الأفضل وتلبية احتياجات العملاء في كل لحظة بما لا يقتصر على مجال طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة.



ومع استمرار الشراكة طوال موسم مباريات الأندية، يمكن للمشجعين في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والعراق أن يتوقعوا الاستمتاع بتجارب تعزز شغفهم بكرة القدم. هذا ويمكن للعملاء تحميل تطبيق طلبات من متجر أبل وجوجل بلاي ومتجر برامج هواوي.



