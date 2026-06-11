طلبات تطلق "توقع واحتفل" وتحول توقعات المباريات إلى قسائم مكافآت عبر أكثر من 84 ألف شريك

وتتيح "توقع واحتفل" لعملاء طلبات توقع نتائج المباريات، سواء بالفوز أو الخسارة أو التعادل، مباشرة عبر التطبيق.
هذا وتمثل بطولة كأس العالم فرصة فريدة تجمع مليارات المشجعين حول العالم من خلال الرياضة. ومن هذا المنطلق، تقدم طلبات تجربة "توقع واحتفل" لتحويل كل مباراة إلى فرصة للتفاعل والطلب وكسب المكافآت، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.
ويمكن التمتع بهذه التجربة من خلال قسم مخصص يسهل الوصول إليه ضمن شريط التنقل السفلي في تطبيق طلبات، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية. ويتيح هذا القسم للعملاء متابعة توقعاتهم، والاطلاع على مدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف، ومراجعة النتائج السابقة مباشرة عبر التطبيق.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة طلبات الأردن، سليم حمّاد: "تجمع بطولة كأس العالم الملايين، لكنها في الأردن تحمل بعداً مختلفاً هذه الدورة مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني، ما يجعلها أقرب إلى قلوب الأردنيين الذين يتميزون بتفاعلهم الكبير مع الأحداث الهامة لا سيما الرياضية.
ويمكن للعملاء المشاركة في ثوانٍ من خلال الدخول إلى قسم "توقع" في تطبيق طلبات، ثم اختيار النتيجة المتوقعة لأي مباراة متاحة قبل إغلاق نافذة التوقعات، وذلك قبل 15 دقيقة من موعد انطلاق المباراة. ومع كل توقع صحيح، يتقدم العملاء نحو تحقيق أهدافهم، وعند بلوغ كل مرحلة إنجاز، تُضاف قسيمة مكافأة مباشرة إلى حساب العميل.
ويمكن لجميع عملاء طلبات الحاليين الذين سبق لهم إجراء طلب واحد على الأقل عبر المنصة المشاركة في "توقع واحتفل". أما العملاء الجدد، فيمكنهم الانضمام إلى التجربة بعد إتمام أول طلب لهم عبر تطبيق طلبات.
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