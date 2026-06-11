طلبات تطلق "توقع واحتفل" وتحول توقعات المباريات إلى قسائم مكافآت عبر أكثر من 84 ألف شريك

الوكيل الإخباري- أعلنت طلبات، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "توقع واحتفل"، وهي لعبة توقعات تفاعلية داخل التطبيق تستمر طوال فترة بطولة كأس العالم، وتمنح العملاء طريقة جديدة للتفاعل مع أجواء البطولة مع كسب مكافآت قيّمة عبر المنصة التي يستخدمونها يومياً.

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وتتيح "توقع واحتفل" لعملاء طلبات توقع نتائج المباريات، سواء بالفوز أو الخسارة أو التعادل، مباشرة عبر التطبيق.

ومع كل توقع صحيح، يقترب العملاء من تحقيق أهداف محددة، وعند بلوغها تُضاف قسائم طلبات تلقائياً إلى حساباتهم على التطبيق، دون الحاجة إلى إجراء أي خطوات إضافية أو فترات انتظار.

ويمكن استخدام هذه القسائم عبر شبكة طلبات التي تضم أكثر من 84 ألف شريك نشط على منصة طلبات. كما تتضمن التجربة شريط تقدم تفاعلياً يساعد العملاء على متابعة تقدمهم من مباراة إلى أخرى طوال فترة البطولة عبر شريط تفاعلي يساعدهم في ذلك.



هذا وتمثل بطولة كأس العالم فرصة فريدة تجمع مليارات المشجعين حول العالم من خلال الرياضة. ومن هذا المنطلق، تقدم طلبات تجربة "توقع واحتفل" لتحويل كل مباراة إلى فرصة للتفاعل والطلب وكسب المكافآت، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.



ويمكن التمتع بهذه التجربة من خلال قسم مخصص يسهل الوصول إليه ضمن شريط التنقل السفلي في تطبيق طلبات، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية. ويتيح هذا القسم للعملاء متابعة توقعاتهم، والاطلاع على مدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف، ومراجعة النتائج السابقة مباشرة عبر التطبيق.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة طلبات الأردن، سليم حمّاد: "تجمع بطولة كأس العالم الملايين، لكنها في الأردن تحمل بعداً مختلفاً هذه الدورة مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني، ما يجعلها أقرب إلى قلوب الأردنيين الذين يتميزون بتفاعلهم الكبير مع الأحداث الهامة لا سيما الرياضية.

وبهذه المناسبة التي تتحول المباريات في إطارها إلى مناسبات اجتماعية تجمع العائلة والأصدقاء في أجواء حماسية، يرافقها الطعام كجزء أساسي من تجربة المشاهدة والتشجيع، فقد حرصنا على تعزيز هذه الأجواء بأسلوب قريب من أسلوب حياة العملاء، حيث يمكنهم طلب أطعمتهم المفضلة والتفاعل مع الحدث بطريقة أكثر متعة، نقدم لهم معها قيمة مضافة بما يعكس حضورنا في مختلف لحظات وتفاصيل حياة الناس اليومية.



ويمكن للعملاء المشاركة في ثوانٍ من خلال الدخول إلى قسم "توقع" في تطبيق طلبات، ثم اختيار النتيجة المتوقعة لأي مباراة متاحة قبل إغلاق نافذة التوقعات، وذلك قبل 15 دقيقة من موعد انطلاق المباراة. ومع كل توقع صحيح، يتقدم العملاء نحو تحقيق أهدافهم، وعند بلوغ كل مرحلة إنجاز، تُضاف قسيمة مكافأة مباشرة إلى حساب العميل.